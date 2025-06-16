Подарок к 80-летию Победы – в Брест доставили памятник советским пограничникам

В Брест доставлен памятник советским пограничникам. Это подарок к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Самаревич, военный комиссар Брестской области:

Данный монумент становится на баланс военного комиссариата Брестской области. О чем я сегодня подписал соответствующие акты и торжественное открытие, церемония будет происходить в 12:30 21 июня около Северных ворот мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В данной церемонии будут принимать участие должностные лица оборонного ведомства, Министерство обороны Республики Беларусь, Министерство обороны Российской Федерации, другие силовые структуры и органы местной власти. Приглашаю всех брестчан, гостей города Бреста принять участие в данной церемонии.

Отметим, проект реализован благодаря тесному взаимодействию оборонных ведомств Беларуси и России, а также лично министров обороны. Памятник высотой четыре метра, символизирует героизм и мужество советских пограничников, защищавших границы нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.