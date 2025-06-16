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В результате вооружённого нападения на деревню в Нигерии убиты не менее 100 человек

16 июня 2025 07:48
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Трагедия произошла в Нигерии. В результате вооруженного нападения на одну из деревень – убиты по меньшей мере 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате вооружённого нападения на деревню в Нигерии убиты не менее 100 человек-2

Сообщается о десятках пропавших без вести и сотнях раненых. По данным правозащитников, многие семьи были заживо сожжены в собственных домах. Полиция подтвердила факт нападения, но не предоставила точных данных о его причинах. Ответственность за атаку на себя пока никто не взял. Известно, что в регионе часто происходят столкновения из-за ограниченного доступа к ресурсам.

# Международная политика # ЧП

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