Прямой эфир

Ігар Марзалюк: пад нашым гордым і мужным сцягам мае дзяды і бацькі адбудоўвалі Беларусь, загойвалі яе раны

09 мая 2021 15:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авторский взгляд на символы патриотизма, развития и духовной чистоты в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мнение Игоря Марзалюка. 

Ігар Марзалюк: пад нашым гордым і мужным сцягам мае дзяды і бацькі адбудоўвалі Беларусь, загойвалі яе раны-1

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі: 
Наш Сцяг. Чырвоны арнамент на белым полі. Чырвань палотнішча. Як напамін пра барвы нашых сцягоў – ад Усяслава Чарадзея і Давыда Гарадзенскага да герояў Грунвальдскай бітвы і іх нашчадкаў – маіх дзедаў, прадзедаў майго сына – партызанаў, падпольшчыкаў, воінаў Чырвонай Арміі. Герояў, якія выкінулі за перыметр нашых межаў фашыстоўскую навалач і прадажных юдаў – халуёў-паліцаяў. Герояў, якія вызвалялі Еўропу, бралі штурмам Кёнігсберг і Берлін. Герояў, якія заўсёды памяталі пра зялёную квецень нашай святой зямлі, нашых мурагоў і лясоў. Зялёную квецень, увасобленую ў колеры нашага сцяга. 

Ігар Марзалюк: пад нашым гордым і мужным сцягам мае дзяды і бацькі адбудоўвалі Беларусь, загойвалі яе раны-4

Пад нашым гордым і мужным сцягам мае дзяды і мае бацькі адбудоўвалі Беларусь, загойвалі яе ваенныя раны. Жылі, вучыліся, нараджалі дзяцей. Пад гэтым прыгожым сцягам, з старасвецкім, старадаўнім, крывіцкім арнаментам, вытканым рукамі простай беларускі з Сеннецкага раёна Матрунай Маркевіч, нарадзіўся і вырас я. 

Падрабязней у відэаматэрыяле

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мой дедушка брал Берлин. Вот что рассказывают жители Свислочи на День Победы
09 мая 2021 14:33

Мой дедушка брал Берлин. Вот что рассказывают жители Свислочи на День Победы

Сергей Бобриков: 20-30 лет назад мы даже не могли думать, что кто-то будет ходить по европейским городам с фашистской символикой
09 мая 2021 14:30

Сергей Бобриков: 20-30 лет назад мы даже не могли думать, что кто-то будет ходить по европейским городам с фашистской символикой

В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 76-летием Победы
09 мая 2021 14:12

В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 76-летием Победы