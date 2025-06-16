Наталья Кочанова проведёт личный приём граждан 23 июня

Предварительная запись ведется 17 и 18 июня. Услышать каждого и помочь решить волнующие проблемы – основная цель личных приемов граждан депутатами всех уровней. Оперативно обсуждаются конкретные ситуации, проясняются нюансы и ищутся пути решения вопросов. Это гораздо эффективнее, чем обмен письмами или электронными сообщениями. Такая общественная площадка помогает выстроить диалог, который формирует доверие к власти. Также обращения, с которыми приходят люди на личный прием, позволяют определить, что на самом деле волнует общество, какие необходимо принять действенные меры, в том числе относительно изменения законодательства.