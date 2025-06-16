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В Лондоне собрались антимонархические демонстранты, требуя демократических реформ

16 июня 2025 07:25
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В Лондоне антимонархические демонстранты собрались возле Букингемского дворца, требуя демократических реформ и отмены монархии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне собрались антимонархические демонстранты, требуя демократических реформ-2

Протестующие держали желтые плакаты с надписями «Не мой король» и «Долой корону», скандируя лозунги. Демонстранты призывают к будущему, в котором глава государства избирается, а власть не передается по наследству. Люди критикуют место монархии в общественной жизни и говорят, что она противоречит демократическим принципам.

В Лондоне собрались антимонархические демонстранты, требуя демократических реформ-4

Это значительно ниже стандартов, которые мы должны ожидать от государственных институтов. И эта Конституция нуждается в серьезной демократической реформе, включая избавление от монархии.

Последние опросы общественного мнения показывают, что примерно 60 % населения Великобритании положительно относятся к монархии, в то время как около трети высказывают негативное мнение. Остальные респонденты пока не определились.

# Международная политика

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