Свобода на самом деле достаточно условная. Кто и почему идёт на фриланс?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Ольга, вы сами в каком-то смысле фрилансер, и много с ними работаете. Вот мы говорим, free – свобода, независимость, возможность выбирать, возможность выходных, сейчас хочу работаю, сейчас – не работаю. Какая еще мотивация у ваших коллег, людей, с которыми вы работаете, у тех же фрилансеров? Что они называют основной причиной, почему они уходят на вольные хлеба и сами ищут себе работу?

Ольга Горбатенко, юрист, директор центра поддержки предпринимательства:

Наверное, вот свобода, возможность планировать. Свобода на самом деле такая достаточно условная. Екатерина Забенько:

Вы говорите, что они многостаночниками становятся прямо. То есть, это многозадачность. Ольга Горбатенко:

Определенный, наверное, стереотип мышления.

Екатерина Забенько:

Но это стресс. Они себя вводят в состояние стресса. Заработать, найти клиента, прокормить себя, паника, что не заработаешь в следующем месяце. Ольга Горбатенко:

Это тип личности. Это как раз таки тип личности, который горит. Это его. Его никто не ограничивает. Допустим, на работе говорят, что вот копаем отсюда и до обеда. Екатерина Забенько:

Класс! Я вот так вот люблю. С таким удовольствием копаю, когда говорят, даже в своей профессии.