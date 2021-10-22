Свобода на самом деле достаточно условная. Кто и почему идёт на фриланс?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Ольга, вы сами в каком-то смысле фрилансер, и много с ними работаете. Вот мы говорим, free – свобода, независимость, возможность выбирать, возможность выходных, сейчас хочу работаю, сейчас – не работаю. Какая еще мотивация у ваших коллег, людей, с которыми вы работаете, у тех же фрилансеров? Что они называют основной причиной, почему они уходят на вольные хлеба и сами ищут себе работу?
Ольга Горбатенко, юрист, директор центра поддержки предпринимательства:
Наверное, вот свобода, возможность планировать. Свобода на самом деле такая достаточно условная.
Екатерина Забенько:
Вы говорите, что они многостаночниками становятся прямо. То есть, это многозадачность.
Ольга Горбатенко:
Определенный, наверное, стереотип мышления.
Екатерина Забенько:
Но это стресс. Они себя вводят в состояние стресса. Заработать, найти клиента, прокормить себя, паника, что не заработаешь в следующем месяце.
Ольга Горбатенко:
Это тип личности. Это как раз таки тип личности, который горит. Это его. Его никто не ограничивает. Допустим, на работе говорят, что вот копаем отсюда и до обеда.
Екатерина Забенько:
Класс! Я вот так вот люблю. С таким удовольствием копаю, когда говорят, даже в своей профессии.
Ольга Горбатенко:
Кто вот про это, они не приживутся во фрилансе. Потому что во фрилансе там все – твоя ответственность. Заказчик тебе просто скажет «Мне нравится» либо «Мне не нравится». Причем, даже когда говорит, что мне не нравится, он не всегда может сказать, а что ему не нравится.
Екатерина Забенько:
Просто заказчик должен один раз сказать, что ему не нравится для того, чтобы все переделали и получилось еще лучше, чем было.
Ольга Горбатенко:
В принципе, фрилансеры, они такие вот… Я даже не знаю, как это сформулировать.
Екатерина Забенько:
Это определенный склад ума, характера?
Ольга Горбатенко:
Это определенный склад ума, определенный склад характера. Во многих случаях, они зарабатывают даже где-то меньше, чем в найме. Но они могут в отпуск поехать тогда, когда они хотят. Они могут то или иное дело сделать так, как они хотят.
Екатерина Забенько:
Они могут поехать в отпуск и там себе спокойно фрилансить с компьютером где-нибудь на берегу моря.
Читайте также:
Видеомонтажеры, фотографы и работа в IT. А то возглавляет пятерку самых популярных фриланс-профессий?
«Портфолио сделаешь, напишешь на много сайтов». Где фрилансер может найти работу?
«Сотрудник захрапел в Zoom на совещании с утра». Управляющая агентством о сложностях работы на удалёнке