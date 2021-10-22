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«Портфолио сделаешь, напишешь на много сайтов». Где фрилансер может найти работу?

22 октября 2021 15:19
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
А где вы размещаете объявления об оказываемых услугах?  

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:  
Как вас находят работодатели?  

«Портфолио сделаешь, напишешь на много сайтов». Где фрилансер может найти работу?-1

Валерий Бурко, фрилансер, инженер-програмист:  
Ну это в интернете биржи фрилансеров.  

Алена Родовская:  
Есть такие, я даже знаю, сайты, где размещаются объявления.  

Валерий Бурко:  
Сайты, биржи фрилансеров.  

Екатерина Забенько:  
А работу ищут через эти сайты?  

Валерий Бурко:  
Конечно, да. Много раз, даже не обязательно я нахожу, а меня находят. Когда уже портфолио сделаешь, напишешь на много сайтов.  

«Портфолио сделаешь, напишешь на много сайтов». Где фрилансер может найти работу?-4

Екатерина Забенько:  
Чувствуется ли вы невостребованность свою? Все-таки работаете сами на себя, стабильного заработка нет, постоянного. Чувствуете ли вы, что когда-то вот прямо не хватает денег, нет дохода, нет заказов?  

Валерий Бурко:  
Чувствую. Конечно, это рискованно.  

«Портфолио сделаешь, напишешь на много сайтов». Где фрилансер может найти работу?-7

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
То есть это может приводить к депрессиям, каким-то психологическим упадкам?  

Алена Родовская:  
Когда денег нет, всегда депрессия.  

Алеся Лакина:  
В том-то и суть.  

Екатерина Забенько:  
Как выходите из ситуации? Сами идете искать работу или уже соглашаетесь работать хоть кем-нибудь, хоть где-нибудь?  

Валерий Бурко:  
Да, нахожу. Тогда соглашаюсь на любую.  

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# Работа # общество # Алена Родовская # Екатерина Забенько # Валерий Бурко # Фотофакт

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