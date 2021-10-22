«Портфолио сделаешь, напишешь на много сайтов». Где фрилансер может найти работу?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

А где вы размещаете объявления об оказываемых услугах? Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Как вас находят работодатели?

Валерий Бурко, фрилансер, инженер-програмист:

Ну это в интернете биржи фрилансеров. Алена Родовская:

Есть такие, я даже знаю, сайты, где размещаются объявления. Валерий Бурко:

Сайты, биржи фрилансеров. Екатерина Забенько:

А работу ищут через эти сайты? Валерий Бурко:

Конечно, да. Много раз, даже не обязательно я нахожу, а меня находят. Когда уже портфолио сделаешь, напишешь на много сайтов.

Екатерина Забенько:

Чувствуется ли вы невостребованность свою? Все-таки работаете сами на себя, стабильного заработка нет, постоянного. Чувствуете ли вы, что когда-то вот прямо не хватает денег, нет дохода, нет заказов? Валерий Бурко:

Чувствую. Конечно, это рискованно.