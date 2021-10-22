«Портфолио сделаешь, напишешь на много сайтов». Где фрилансер может найти работу?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А где вы размещаете объявления об оказываемых услугах?
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Как вас находят работодатели?
Валерий Бурко, фрилансер, инженер-програмист:
Ну это в интернете биржи фрилансеров.
Алена Родовская:
Есть такие, я даже знаю, сайты, где размещаются объявления.
Валерий Бурко:
Сайты, биржи фрилансеров.
Екатерина Забенько:
А работу ищут через эти сайты?
Валерий Бурко:
Конечно, да. Много раз, даже не обязательно я нахожу, а меня находят. Когда уже портфолио сделаешь, напишешь на много сайтов.
Екатерина Забенько:
Чувствуется ли вы невостребованность свою? Все-таки работаете сами на себя, стабильного заработка нет, постоянного. Чувствуете ли вы, что когда-то вот прямо не хватает денег, нет дохода, нет заказов?
Валерий Бурко:
Чувствую. Конечно, это рискованно.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
То есть это может приводить к депрессиям, каким-то психологическим упадкам?
Алена Родовская:
Когда денег нет, всегда депрессия.
Алеся Лакина:
В том-то и суть.
Екатерина Забенько:
Как выходите из ситуации? Сами идете искать работу или уже соглашаетесь работать хоть кем-нибудь, хоть где-нибудь?
Валерий Бурко:
Да, нахожу. Тогда соглашаюсь на любую.
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