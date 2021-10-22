Видеомонтажёры, фотографы и работа в IT. Кто возглавляет пятерку самых популярных фриланс-профессий?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вероника скажите, в какая самая популярная профессия во фрилансе в Беларуси сейчас?
Вероника Говорушко, управляющая кадровым агентством:
Это все, что связано с интернет-маркетингом, и IT-разработчики берут проектные работы очень часто.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
У нас есть, кстати, Ольга, информация на эту тему, что самая популярная фриланс-профессия – это дизайнер сайтов, на втором месте – видеомонтажер. И далее топ выглядит так: третьими идут фотографы, понятно, затем те, кто работает с текстами, и замыкает пятерку работа в IT-сфере.
Самозанятость, фриланс и удалёнка. В чем особенности разной дистанционной работы – подробнее здесь.