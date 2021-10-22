«Сотрудник захрапел в Zoom на совещании с утра». Управляющая агентством о сложностях работы на удалёнке
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Насколько выгодно компаниям переводить людей на удаленку? Вероника, вы работали в такой компании. Были наверняка какие-то подводные камни, наверняка снижается эффективность. И компания, которая раньше дистанционно не работала, может быть оказаться ко многим моментам не готова. Как вот ваша компания справилась с этим испытанием?
Вероника Говорушко, управляющая кадровым агентством:
Смотрите, сложности, с которыми мы столкнулись: если говорить про показатели – снижение эффективности работы на 30 %. То есть количество отсобеседованных кандидатов, количество просмотренных резюме, количество проделанной работы по этапам, которые должен выполнять сотрудник кадрового агентства упало.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А вы не задумывались о том, что не только удаленная работа помешала, но такая ситуация в мире – пришел коронавирус, все стали от этого страдать.
Вероника Говорушко:
Я вам скажу, что если мы говорим про IT-вакансии, то да. Когда началась пандемия, первая волна, было очень много кандидатов и мало вакансий. Но как раз таки, что касается обычных вакансий – менеджеры там, экономисты, юристы, многие сокращали, поэтому здесь было правда очень много кандидатов. И были компании, которые все равно открывались и все рано искали. Поэтому на этих позициях пандемия не отразилась, а вот качество работы сотрудников правда снизилось. Один раз у меня сотрудник захрапел в Zoom на совещании с утра, чтобы вы понимали. Вот просто захрапел.
Екатерина Забенько:
Я хочу сказать, что такой риск существует у всех людей, на разной работе, в разных профессиях.
Алена Родовская:
Потом вы будете всегда вспоминать.
Вероника Говорушко:
Если мы раньше совещания проводили раз в неделю, работая в офисе, то сейчас нужно было три раза в день разговаривать. Потому что постоянно перезваниваться, о чем-то говорить, правда невозможно. Мы использовали очень разные мессенджеры, мы начали использовать Discord. Наверное, знаете, что такое Discord. Сотрудники насколько могли, настолько поддерживали друг друга. Опять же, минус удаленной работы – это отсутствие как таковой корпоративной культуры. Особенно, когда ты только перешел на удаленку. Мне приходилось вырабатывать какие-то инструменты, чтобы сообщать.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А были те, кто был против?
Вероника Говорушко:
Нет. Коронавирус, страх.
Екатерина Забенько:
Мне кажется, что сразу все как-то согласились с радостью, потому что никто не знал, с чем мы столкнемся. И буквально через какой-то промежуток времени все сказали: «Давайте, мы маски оденем, но все-таки соберемся вместе». Был такой момент?
Вероника Говорушко:
Я сама работала удаленно год. Я вам скажу, что я с радостью вышла в офис. Я практически выть начала. Потому что ты встал там, где ты уснул, пошел, поработал, и тебе некуда вернуться. Вот это ощущение, что ты, во-первых, оторван от коллектива, нет вот какой-то общности. И второе, ты не возвращаешься домой, у тебя нет дома, либо у тебя нет работы.
Екатерина Забенько:
Говорят, жизнь – это дорога от домашнего компьютера к рабочему компьютеру и обратно.
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