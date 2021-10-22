«Сотрудник захрапел в Zoom на совещании с утра». Управляющая агентством о сложностях работы на удалёнке

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Насколько выгодно компаниям переводить людей на удаленку? Вероника, вы работали в такой компании. Были наверняка какие-то подводные камни, наверняка снижается эффективность. И компания, которая раньше дистанционно не работала, может быть оказаться ко многим моментам не готова. Как вот ваша компания справилась с этим испытанием?

Вероника Говорушко, управляющая кадровым агентством:

Смотрите, сложности, с которыми мы столкнулись: если говорить про показатели – снижение эффективности работы на 30 %. То есть количество отсобеседованных кандидатов, количество просмотренных резюме, количество проделанной работы по этапам, которые должен выполнять сотрудник кадрового агентства упало. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

А вы не задумывались о том, что не только удаленная работа помешала, но такая ситуация в мире – пришел коронавирус, все стали от этого страдать. Вероника Говорушко:

Я вам скажу, что если мы говорим про IT-вакансии, то да. Когда началась пандемия, первая волна, было очень много кандидатов и мало вакансий. Но как раз таки, что касается обычных вакансий – менеджеры там, экономисты, юристы, многие сокращали, поэтому здесь было правда очень много кандидатов. И были компании, которые все равно открывались и все рано искали. Поэтому на этих позициях пандемия не отразилась, а вот качество работы сотрудников правда снизилось. Один раз у меня сотрудник захрапел в Zoom на совещании с утра, чтобы вы понимали. Вот просто захрапел.

Екатерина Забенько:

Я хочу сказать, что такой риск существует у всех людей, на разной работе, в разных профессиях. Алена Родовская:

Потом вы будете всегда вспоминать. Вероника Говорушко:

Если мы раньше совещания проводили раз в неделю, работая в офисе, то сейчас нужно было три раза в день разговаривать. Потому что постоянно перезваниваться, о чем-то говорить, правда невозможно. Мы использовали очень разные мессенджеры, мы начали использовать Discord. Наверное, знаете, что такое Discord. Сотрудники насколько могли, настолько поддерживали друг друга. Опять же, минус удаленной работы – это отсутствие как таковой корпоративной культуры. Особенно, когда ты только перешел на удаленку. Мне приходилось вырабатывать какие-то инструменты, чтобы сообщать.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А были те, кто был против? Вероника Говорушко:

Нет. Коронавирус, страх. Екатерина Забенько:

Мне кажется, что сразу все как-то согласились с радостью, потому что никто не знал, с чем мы столкнемся. И буквально через какой-то промежуток времени все сказали: «Давайте, мы маски оденем, но все-таки соберемся вместе». Был такой момент?