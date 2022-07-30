Свисток – важный, но не очевидный предмет. Как вести себя в лесу?

Лес – это не парк у дома, где все деревья высажены по линеечке и повсюду указатели. Все очень серьезно. О том, как вернуться домой живым и здоровым, поговорим с нашей гостьей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС. Юрий Царев, ведущий:

Хочу поздравить вас с прошедшим праздником – Днем пожарной службы. Поэтому чтобы меньше было пожаров, меньше выезжать на вызовы, меньше поводов вообще выходить на работу.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Спасибо, но вы же понимаете, что спасатели всегда, 24 часа в сутки находятся на боевом посту и готовы среагировать на любую ситуацию. Алена Ланская, ведущая:

Давайте начнем с цифр. Какое количество людей за этот сезон уже потерялось в лесу? Анастасия Швайбович:

Действительно, вы правильно отметили, уже активно проходит ягодно-грибной сезон. И только на территории Минской области порядка 30 раз спасатели выезжали на поиски людей. Ситуации бывают разные, иногда нам поступают сообщения и поздно вечером – тогда поиски проходят в том числе ночью. И вот один из таких последних случаев. В Борисовском районе потерялась женщина, ее искали более 150 человек. Это и работники МЧС, военные, волонтеры, сотрудники милиции. Слава богу, она жива, нашли ее. Но хотелось бы подчеркнуть, насколько много ресурса задействуется, чтобы человек был найден живым. Юрий Царев:

Но у нас же бытует такое мнение: я этот лес знаю как свои пять пальцев. Всю жизнь тут живу, тут с отцом и с дедом ходил. А потом раз – пошел человек и заблудился, пропал не дай бог. Часто такое бывает? «Поход в лес – это не поход в магазин». Что взять с собой? Анастасия Швайбович:

Да, действительно, вы правы, потому что зачастую блуждают именно люди пожилого возраста. И, как правило, когда спасатели их находят, первое, что они говорят: я знаю этот лес, я ходил сюда не один десяток раз. Но, видимо, уже и здоровье не всегда позволяет сориентироваться. Иногда бывает такое, что человек теряется, начинает ходить вокруг и не может выйти. Поэтому к таким ситуациям нужно готовиться. И нам очень приятно, что вы пригласили на программу, чтобы как можно больше людей услышали, что все-таки поход в лес – это не поход в магазин. Не прогулка возле дома. И необходимо подготовиться, обязательно взять с собой заряженный мобильный телефон. Подчеркнем, заряженный, потому что бывают такие ситуации, что звонят спасателям: я потерялся – и связь больше не поддерживается с тем, кто заблудился, потому что садится батарейка. Поэтому заряженный мобильный телефон. Обязательно запас еды, воды с собой, спички взять необходимо. Компас, свисток пригодится. Если вы потеряетесь – звать на помощь.

Юрий Царев:

Свисток, знаете, в набор для выживания, кажется, до сих пор еще не входил, но это отрадно знать. Что делать, если потерялся в лесу? Анастасия Швайбович:

Ну если вы уже в такой ситуации, что вы заблудились – звать на помощь, свисток слышно за 1-2 километра. И, опять же, человек постоянно зовет на помощь. У него садится голос, поэтому это будет хорошим подспорьем. Но самое главное, на что мы обращаем внимание – это в любой ситуации не паниковать. Потому что возможно, когда вы успокоитесь, вы сами сможете найти путь обратно домой. Поэтому успокаиваемся, опять же, видим, что не нашли дорогу – зовем на помощь. Возможно, рядом будут другие грибники, которые помогут сориентироваться, либо работники лесного хозяйства. И если все-таки нет, тогда ищем ориентиры, которые в любом случае выведут к населенному пункту. Это будет линия электропередач, ручей и, конечно же, звуки. Потому что поезд слышно за 10 километров идущий. Железнодорожные пути всегда выведут к населенному пункту. Лай собаки слышен за 2-3 километра. Прислушиваемся, зовем на помощь. Если мы уже рассматриваем такую ситуацию, что у вас нет мобильного телефона. Если мобильный телефон есть, вы знаете, что потерялись – звоните спасателям. Рассказываете, что видите рядышком. Как правило, подключаются работники лесхоза, совместно определяется квадрат, в котором, предположительно, находится человек, и туда выезжает уже служба, чтобы вам помочь.

Алена Ланская:

Скажите, а бывают ли такие случаи, когда не находят людей? И что тогда делать в такой ситуации? Анастасия Швайбович:

Таких случаев достаточно мало, это единичные случаи. И такими ситуациями занимаются сотрудники РОВД. Юрий Царев:

Скажите, есть еще такой момент, мы к мобильнику вернемся. Есть навигатор в мобильнике, да? И очень часто люди решают так: а, у меня навигатор есть, навигатор выведет. Это вообще хорошая тенденция или нет? Анастасия Швайбович:

Ну если будет там, где вы находитесь, ловить сеть интернет, то да. Вы можете по ней двигаться, он будет вас вести. Юрий Царев:

Ведь есть карты офлайн, которые, например, загружаешь заранее. И потом это не требует наличия интернета, просто хотя бы наличие заряда в телефоне. Анастасия Швайбович:

Я думаю, это хороший вариант, но мы возвращаемся к тому, что если человек себя физически хорошо чувствует. Мы же не исключаем такое, что если мы говорим о пожилых людях, то ему может в принципе требоваться помощь. И, конечно же, если вы умеете хорошо ориентироваться. И даже бывают такие ситуации, что с офлайн-картами в городе люди теряются, не говоря уже про лес.

Случаются ли курьезные ситуации у спасателей? Юрий Царев:

Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то курьезные ситуации? Потому что мы все о серьезных вещах говорим. Но вот курьезные ситуации случаются? Анастасия Швайбович:

Совсем недавно была такая ситуация, что в Узденском районе искали бабушку, а она, оказывается, просто поехала в гости. А уже был задействован большой арсенал людей. Почему мы говорим, что все-таки важно, отправляясь в лес, обязательно предупредить своих родных и близких о том, что я собираюсь в лес, буду заходить в таком-то районе с такой-то стороны деревни. Потому что это, вы же понимаете, сужает квадрат поиска людей. И зачастую время, конечно, идет на минуты и на секунды, потому что, еще раз подчеркнем, очень часто людей находят обессиленными. Поэтому обращаем внимание, что необходимо родных предупредить, обязательно сказать: вот, планирую к 16:00 вернуться. И если уже они не вернулись, тогда родные начинают бить тревогу. Алена Ланская:

Через какое время необходимо бить тревогу? Почему в лес нужно одеваться ярко? Анастасия Швайбович:

Необходимо понимать, что, если прошло какое-то время, вы попытались созвониться – не выходит на связь. Вы понимаете, что теоретически обычно человек уже к этому времени возвращался – необходимо звонить спасателям. Потому что, конечно, чем дальше проходит время, чем темнее становится, тем сложнее найти человека. И здесь тоже обратим внимание: почему важно использовать яркий элемент в одежде? Если вдруг вы заблудились, и вам необходимо будет подумать о ночлеге, вы оставите ту же самую яркую какую-то кепку, и вас не пропустят те, кто ищут. Поэтому одеваться необходимо в комфортную непромокаемую одежду. Не забываем о том, что в лесу клещи водятся. Необходимо не быть укушенным еще. И используем какой-то яркий элемент.