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В Минске детям предложили посмотреть, как работают их родители

30 июля 2022 10:23
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Новости Беларуси. В Минске запустили новый проект и предлагают детям знакомиться с работой их родителей по субботам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске детям предложили посмотреть, как работают их родители-1

30 июля предоставилась возможность побывать подрастающему поколению на одном из столичных предприятий. Детей и подростков здесь знакомили с профессией не только мам и пап. Помимо стандартной экскурсии, ребятам предложили развлекательную программу на сразу нескольких интерактивных локациях. Восторг детей было не унять. Впрочем, совмещали приятное с полезным и взрослые.

В Минске детям предложили посмотреть, как работают их родители-4

Мария Михалюк, многодетная мама:
Детям очень понравились зоны разные, вертушки делали, открыточки, все детям нравится, очень интересно. Дети довольны, главное, что им нравится.

В Минске детям предложили посмотреть, как работают их родители-7

Олег Романов, председатель РОО «Белая Русь»:
Общественное объединение «Белая Русь» запускает новый проект, который получил название «Праца маіх бацькоў». Суть его состоит в том, что родители приходят вместе со своими детьми на место работы и показывают, где они работают, что там производится, как они взаимодействуют со своими коллегами. Мне кажется, этот проект очень важен.

В Минске детям предложили посмотреть, как работают их родители-10

Планируется, что подобные дни открытых дверей в Минске перекинутся и на другие предприятия. Не исключено, что столичная инициатива найдет распространение и в регионах нашей страны.

# Дети и родители # общество # Олег Романов # Мария Михалюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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