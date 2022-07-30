В Минске детям предложили посмотреть, как работают их родители

Новости Беларуси. В Минске запустили новый проект и предлагают детям знакомиться с работой их родителей по субботам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 июля предоставилась возможность побывать подрастающему поколению на одном из столичных предприятий. Детей и подростков здесь знакомили с профессией не только мам и пап. Помимо стандартной экскурсии, ребятам предложили развлекательную программу на сразу нескольких интерактивных локациях. Восторг детей было не унять. Впрочем, совмещали приятное с полезным и взрослые.

Мария Михалюк, многодетная мама:

Детям очень понравились зоны разные, вертушки делали, открыточки, все детям нравится, очень интересно. Дети довольны, главное, что им нравится.

Олег Романов, председатель РОО «Белая Русь»:

Общественное объединение «Белая Русь» запускает новый проект, который получил название «Праца маіх бацькоў». Суть его состоит в том, что родители приходят вместе со своими детьми на место работы и показывают, где они работают, что там производится, как они взаимодействуют со своими коллегами. Мне кажется, этот проект очень важен.