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Выдержал каждый десятый. Прошли испытания на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство»

30 июля 2022 09:57
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Новости Беларуси. За право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство» 80 кандидатов из Беларуси и России (в том числе три девушки) в 2022 году прошли неимоверные испытания. К заветной цели прикоснулись не все, а только каждый десятый. Причем, как показывает опыт, лишь настоящим бойцам с волей к победе над соперниками и собой удается достичь заветного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выдержал каждый десятый. Прошли испытания на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство»-1

Павел Фабишевский, командир отделения:
С пятого раза удалось достичь поставленных целей. Первые два раза не удавалось пройти тесты, второй раз слетел на марше («тридцатке»), не вложился во время полчаса. В прошлом году слетел на этапе стрельбы. В этом уже удалось учесть все ошибки прошлых лет и дойти до конца.

Выдержал каждый десятый. Прошли испытания на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство»-4

Карина Чаплинская, старший механик радиорелейной станции:
Этот знак – это действительно какое-то преодоление себя, своих возможностей. Мне было интересно себя в этом попробовать.

Выдержал каждый десятый. Прошли испытания на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство»-7

К слову, среди восьми обладателей нагрудного знака оказались две девушки. В финале их также ждал рукопашный бой с поочередной сменой трех партнеров на ринге. Самыми сложными испытаниями были десантирование с вертолета в полной амуниции, 30-километровый марш-бросок, ночное ориентирование на незнакомой местности.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Павел Фабишевский # Карина Чаплинская # Фотофакт

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