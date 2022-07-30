Выдержал каждый десятый. Прошли испытания на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство»

Новости Беларуси. За право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство» 80 кандидатов из Беларуси и России (в том числе три девушки) в 2022 году прошли неимоверные испытания. К заветной цели прикоснулись не все, а только каждый десятый. Причем, как показывает опыт, лишь настоящим бойцам с волей к победе над соперниками и собой удается достичь заветного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Фабишевский, командир отделения:

С пятого раза удалось достичь поставленных целей. Первые два раза не удавалось пройти тесты, второй раз слетел на марше («тридцатке»), не вложился во время – полчаса. В прошлом году слетел на этапе стрельбы. В этом уже удалось учесть все ошибки прошлых лет и дойти до конца.

Карина Чаплинская, старший механик радиорелейной станции:

Этот знак – это действительно какое-то преодоление себя, своих возможностей. Мне было интересно себя в этом попробовать.