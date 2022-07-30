Прямой эфир

Уборочная кампания. Первый экипаж-тысячник чествовали в Гомельской области

30 июля 2022 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На утро 30 июля зерна в Беларуси собрали миллион 300 тысяч тонн при урожайности 38,5 центнера с гектара – это почти на шесть центнеров больше, чем собирали на круг годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой намолот – благоприятная почва для рождения героев жатвы. Первый экипаж-тысячник чествовали в Гомельской области.  

Уборочная кампания. Первый экипаж-тысячник чествовали в Гомельской области-1

Импровизированная сцена для награждения развернулась на хлебной ниве филиала Речицкого комбината хлебопродуктов «Советская Белоруссия». Героем дня был Владимир Дорофей. Первая намолоченная в регионе тысяча тонн зерновых отгружена из бункера его комбайна. Комбайнер со стажем следует внутренней дисциплине, отдается делу по максимуму, любит технику и готовит ее ответственно к страде.  

Уборочная кампания. Первый экипаж-тысячник чествовали в Гомельской области-4

Комбайн подготовить, чтобы все было хорошо почищено.  

Уборочная кампания. Первый экипаж-тысячник чествовали в Гомельской области-7

На подходе к тысячному рубежу в Гомельской области еще несколько экипажей. Всего на зерновом клине там работает более 860 комбайнов.  

# Уборочная кампания # общество # Владимир Дорофей # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как проводит отпуск белорусский Дед Мороз? Беловежская пуща приглашает на День варенья
30 июля 2022 07:52

Как проводит отпуск белорусский Дед Мороз? Беловежская пуща приглашает на День варенья

Кульминация радости. Как Брест отмечает праздник города
30 июля 2022 07:22

Кульминация радости. Как Брест отмечает праздник города

«Формирует у детей навык преодоления страха». Как школьники проводят лето в военно-патриотическом лагере?
29 июля 2022 19:39

«Формирует у детей навык преодоления страха». Как школьники проводят лето в военно-патриотическом лагере?