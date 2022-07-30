Уборочная кампания. Первый экипаж-тысячник чествовали в Гомельской области

Новости Беларуси. На утро 30 июля зерна в Беларуси собрали миллион 300 тысяч тонн при урожайности 38,5 центнера с гектара – это почти на шесть центнеров больше, чем собирали на круг годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой намолот – благоприятная почва для рождения героев жатвы. Первый экипаж-тысячник чествовали в Гомельской области.

Импровизированная сцена для награждения развернулась на хлебной ниве филиала Речицкого комбината хлебопродуктов «Советская Белоруссия». Героем дня был Владимир Дорофей. Первая намолоченная в регионе тысяча тонн зерновых отгружена из бункера его комбайна. Комбайнер со стажем следует внутренней дисциплине, отдается делу по максимуму, любит технику и готовит ее ответственно к страде.

Комбайн подготовить, чтобы все было хорошо почищено.