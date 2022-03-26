Свиные ушки и кроличьи почки. Эти изысканные белорусские блюда готовят в Дзержинске

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И это город Дзержинск, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

– Здесь работают просто волшебники, спасают историю.

– Работа, конечно, интересная, но какая выдержка и усидчивость нужна, я бы так не смог.

– Ты знаешь, у всех разный характер: кто-то снимает, кто-то снимается, кто-то это потом обрабатывает.

– Я что-то пободрее предпочитаю. О, смотри, баня!

– Ты серьезно?!

– Сергей у нас мастер спонтанных решений, поэтому мы в бане.

– А почему бы и нет? На улице холодно, а тут очень хорошо.

– О, да.

– Водичка просто класс. Вот самый шикарный отдых: банька, бассейн. Бомба! Информация о русской бане встречается в письменных источниках примерно с ХI века. С древних времен это не просто место для мытья, но и огромная польза для здоровья всего организма. В Дзержинске и его окрестностях находится около 20 бань. – Ох, казалось бы, что-то может быть проще бани, но она так расслабляет, делает тебя легким.

– Это потому что лишняя вода из организма выпаривается.

– Да ладно, ты у меня такой умный. Пойдем восстанавливать твой водный баланс. Белорусская национальная кухня пользуется большим успехом не только у иностранных туристов. Рестораны в стиле классической белорусской корчмы являются беспроигрышным вариантом при выборе места для обеда.

– Ну что, восстанавливается твой водный баланс?

– Мг, восстанавливается, восстанавливается. Слушай, ты смотри лучше, как здесь атмосферно, как тут красиво.

– Да, согласна, очень интересно.

– Мне очень нравится здесь.

– Все такое необычное.

– Под старину сделанное, да.

– Да, очень здорово.

– Здравствуйте. Пожалуйста, меню, выбирайте.

– Спасибо.

– А может быть, вы нам что-нибудь подскажите фирменное блюдо какое-то?

– Конечно. Могу посоветовать вам наше фирменное блюдо, задумка нашего шеф-повара, например, кроличьи почки, тушенные в вине с сельдереем, свиные ушки, запеченные.

– Слушай, нужно попробовать, выглядит классно.

– Да, давайте попробуем.

– Готовим? Хорошо.

– Спасибо большое.

– Ну, я думаю, будет очень и очень вкусно.

– Так же, как и на картинке.

– Как, кстати, морсик?

– Очень вкусно.

– Понравился?

– Да.

– Пожалуйста, свиные ушки, кроличьи почки.

– Ого, как красиво выглядит, спасибо.

– Приятного аппетита.

– Ну, попробуем. Ой, слушай, ну выглядит классно.

– И пахнет очень вкусно.

– Шикарно.

– Обалденно, мне нравится.

– Мне тоже очень нравится.

– Необычно, но очень вкусно.

– Как тебе твои почечки?

– Что-то мне напоминает, не могу вспомнить что. Очень вкусно.

– Уши тоже ничего.

– Ну все, на сегодня хватит.

– Едем в гостиницу?

– Едем.

–Поехали. В окрестностях города Дзержинск находится более 12 отелей и мини-гостиниц. Средняя стоимость за номер составляет 110 рублей.

– У нас в комплексе 12 коттеджей. Пройдемте, я покажу вам ваш.

– Пойдемте.

– Ого, какой большой.

– Заходите.

– У нас каждый коттедж как квартира-студия. Она оборудована спальным местом, комнатой отдыха.

– А в каком стиле у вас коттеджики сделаны?

– Это классический европейский стиль. Каждый домик так оборудован, разукрашен. Чаще всего такие встретите в Чехии, Германии, Польше.

– Красиво, спасибо.

– Приятного отдыха.