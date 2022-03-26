Свиные ушки и кроличьи почки. Эти изысканные белорусские блюда готовят в Дзержинске

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И это город Дзержинск, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И это город Дзержинск, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
– Здесь работают просто волшебники, спасают историю.
– Работа, конечно, интересная, но какая выдержка и усидчивость нужна, я бы так не смог.
– Ты знаешь, у всех разный характер: кто-то снимает, кто-то снимается, кто-то это потом обрабатывает.
– Я что-то пободрее предпочитаю. О, смотри, баня!
– Ты серьезно?!
– Сергей у нас мастер спонтанных решений, поэтому мы в бане.
– А почему бы и нет? На улице холодно, а тут очень хорошо.
– О, да.
– Водичка просто класс. Вот самый шикарный отдых: банька, бассейн. Бомба!
Информация о русской бане встречается в письменных источниках примерно с ХI века. С древних времен это не просто место для мытья, но и огромная польза для здоровья всего организма. В Дзержинске и его окрестностях находится около 20 бань.
– Ох, казалось бы, что-то может быть проще бани, но она так расслабляет, делает тебя легким.
– Это потому что лишняя вода из организма выпаривается.
– Да ладно, ты у меня такой умный. Пойдем восстанавливать твой водный баланс.
Белорусская национальная кухня пользуется большим успехом не только у иностранных туристов. Рестораны в стиле классической белорусской корчмы являются беспроигрышным вариантом при выборе места для обеда.
– Ну что, восстанавливается твой водный баланс?
– Мг, восстанавливается, восстанавливается. Слушай, ты смотри лучше, как здесь атмосферно, как тут красиво.
– Да, согласна, очень интересно.
– Мне очень нравится здесь.
– Все такое необычное.
– Под старину сделанное, да.
– Да, очень здорово.
– Здравствуйте. Пожалуйста, меню, выбирайте.
– Спасибо.
– А может быть, вы нам что-нибудь подскажите фирменное блюдо какое-то?
– Конечно. Могу посоветовать вам наше фирменное блюдо, задумка нашего шеф-повара, например, кроличьи почки, тушенные в вине с сельдереем, свиные ушки, запеченные.
– Слушай, нужно попробовать, выглядит классно.
– Да, давайте попробуем.
– Готовим? Хорошо.
– Спасибо большое.
– Ну, я думаю, будет очень и очень вкусно.
– Так же, как и на картинке.
– Как, кстати, морсик?
– Очень вкусно.
– Понравился?
– Да.
– Пожалуйста, свиные ушки, кроличьи почки.
– Ого, как красиво выглядит, спасибо.
– Приятного аппетита.
– Ну, попробуем. Ой, слушай, ну выглядит классно.
– И пахнет очень вкусно.
– Шикарно.
– Обалденно, мне нравится.
– Мне тоже очень нравится.
– Необычно, но очень вкусно.
– Как тебе твои почечки?
– Что-то мне напоминает, не могу вспомнить что. Очень вкусно.
– Уши тоже ничего.
– Ну все, на сегодня хватит.
– Едем в гостиницу?
– Едем.
–Поехали.
В окрестностях города Дзержинск находится более 12 отелей и мини-гостиниц. Средняя стоимость за номер составляет 110 рублей.
– У нас в комплексе 12 коттеджей. Пройдемте, я покажу вам ваш.
– Пойдемте.
– Ого, какой большой.
– Заходите.
– У нас каждый коттедж как квартира-студия. Она оборудована спальным местом, комнатой отдыха.
– А в каком стиле у вас коттеджики сделаны?
– Это классический европейский стиль. Каждый домик так оборудован, разукрашен. Чаще всего такие встретите в Чехии, Германии, Польше.
– Красиво, спасибо.
– Приятного отдыха.
– Слушай, мне тут так нравится.
– Мне тоже очень нравится.
– Как деревом пахнет, вообще классно, смотри, какие балки красивые.
– Да. Тут атмосферно, понимаешь, тут как дома, тут не чувствуешь себя в дали где-то, вообще класс.
– Очень здорово.
– Ох, как хорошо за городом.
– Смотри, смотри, как очень интересно сделано. Ручная работа. Я такого вообще не видела.
– Классно.
– Ну-ка, попробуем. Класс.
– Главное, диванчик большой.
– Ну, здорово, мне нравится.
– Я доволен.
– Это был очень насыщенный день в городе Дзержинске.
– И в городе, и за городом.
– И что тебе запомнилось?
– Знаешь, наверно, реставрация пленок, это так романтично – сохранять историю.
– Надеюсь, этот день сохранится также в нашей памяти.
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