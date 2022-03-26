«Очень-очень чистая вода». Показываем знаменитые Юцковские родники

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И это город Дзержинск, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И это город Дзержинск, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Юцковские родники являются гидрологическим памятником природы республиканского значения. Вода здесь всегда холодная. Поэтому у источников есть местное название – «Студенец».
– Здесь находится родник, которые местные считают целебным. И еще есть такая легенда, что в XIX веке тут находилась церковь. Но во время войны она ушла под землю. Но местные жители говорят о том, что иногда слышат колокольный звон.
– А есть вообще такие лаборатории, которые могут определить целебность этих вод?
– Я не знаю, наверно, сложно об этом сказать, но все знают о том, что здесь очень-очень чистая вода.
– Знаешь, я смотрю на все эти деревья, дорожки, кто-то же это сажал, строил. Интересно, какими они были.
– Я думаю, такими же, как и мы, но в сюртуках и цилиндрах.
– Мне кажется, не только это отличие. У них не было техники, не было никаких гаджетов, даже время текло медленнее.
– Хочешь, поедем в архив и посмотрим? Тут вроде где-то был.
– Подожди, посмотрю. Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов. Да, правда, недалеко. Поехали!
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