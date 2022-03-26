«Очень-очень чистая вода». Показываем знаменитые Юцковские родники

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И это город Дзержинск, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Юцковские родники являются гидрологическим памятником природы республиканского значения. Вода здесь всегда холодная. Поэтому у источников есть местное название – «Студенец».

– Здесь находится родник, которые местные считают целебным. И еще есть такая легенда, что в XIX веке тут находилась церковь. Но во время войны она ушла под землю. Но местные жители говорят о том, что иногда слышат колокольный звон.

– А есть вообще такие лаборатории, которые могут определить целебность этих вод?

– Я не знаю, наверно, сложно об этом сказать, но все знают о том, что здесь очень-очень чистая вода.