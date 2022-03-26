«Я считаю, что в книге передача информации гораздо лучше». На книжной выставке подвели итоги литературного стартапа

Произведения на конкурс прислали более двухсот авторов. Наряду с уже известными писателями для многих это дебютная проба пера. Лучших выбирали в номинациях проза, поэзия, литература для детей и подростков, а также прикладная или «нон-фикшн». Оценивалась самобытность авторского стиля, новизна темы, а также умение презентовать свои работы. Финалисты выступили перед гостями выставки. Победители стартапа получат возможность опубликовать свои книги в ведущих изданиях Беларуси.

Илья Набздоров, финалист литературного стартапа LitUP:

Я никогда не был автором каких-то произведений. Это было для меня интересно. Тем более, в такой нише, в которой я что-то, возможно, немного знаю. Мне было интересно поделиться людьми. Я решил написать именно книгу, потому что я мог бы сделать онлайн-курс, мог бы сделать какие-то статьи. Но я считаю, что в книге передача информации гораздо лучше идет. Моя книга о трейдинге. Она называется «Трейдинг и прочие чудеса». Как я уже здесь пояснял, чудеса, потому что человек из любой точки мира может зарабатывать неограниченное количество денег просто на колебаниях курса.