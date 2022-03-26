«Я считаю, что в книге передача информации гораздо лучше». На книжной выставке подвели итоги литературного стартапа

Новости Беларуси. Новые имена в литературе. В рамках 29 Минской международной книжной выставки подвели итоги литературного стартапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые имена в литературе. В рамках 29 Минской международной книжной выставки подвели итоги литературного стартапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Произведения на конкурс прислали более двухсот авторов. Наряду с уже известными писателями для многих это дебютная проба пера. Лучших выбирали в номинациях проза, поэзия, литература для детей и подростков, а также прикладная или «нон-фикшн». Оценивалась самобытность авторского стиля, новизна темы, а также умение презентовать свои работы. Финалисты выступили перед гостями выставки. Победители стартапа получат возможность опубликовать свои книги в ведущих изданиях Беларуси.
Илья Набздоров, финалист литературного стартапа LitUP:
Я никогда не был автором каких-то произведений. Это было для меня интересно. Тем более, в такой нише, в которой я что-то, возможно, немного знаю. Мне было интересно поделиться людьми. Я решил написать именно книгу, потому что я мог бы сделать онлайн-курс, мог бы сделать какие-то статьи. Но я считаю, что в книге передача информации гораздо лучше идет. Моя книга о трейдинге. Она называется «Трейдинг и прочие чудеса». Как я уже здесь пояснял, чудеса, потому что человек из любой точки мира может зарабатывать неограниченное количество денег просто на колебаниях курса.
Александр Бадак, директор издательства «Мастацкая Літаратура»:
Мы заўсёды ў першую чаргу звяртаем увагу як раз на невядомых для нас аўтараў, таму што невядомы аўтар – гэта заўсёды нейкая навізна. Ты заўсёды ведаеш, чаго чакаць ад сталага пісьменніка, які шмат гадоў працуе ў літаратуры. Новыя аўтары прыносяць нешта свежае. Нейкія цікавыя новыя арыгінальныя ідэі ў мастацкім творы, новых герояў. Яны хвалююцца, яны гатовы працаваць. На самой справе, выданне кнігі – гэта вялікія праца нават пасля таго, як рукапісы гатовы.
На форуме можно познакомиться с книжными новинками из 12 стран. По традиции самое масштабное представительство у России. Популярные книги привезли более 50 издательств.
Сегодня с работой форума познакомился посол России в Минске – Борис Грызлов. Есть и белорусско-российские совместные проекты. Вечный календарь «Батьковщина» с ретро-снимками белорусских городов и местечек разошелся уже вторым тиражом. Выставка продлится и завтра.