Cнимок 1860 года, немецкий военный фотоаппарат. Что хранится в Белорусском государственном фотоархиве?

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И это город Дзержинск, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов был основан в 1941 году в Минске. В 1987 году переехал в Дзержинск. Архив занимается восстановлением, комплектованием, оцифровкой и хранением пленочных материалов.

Анаит Хачатрян, ведущий архивист отдела использования документов и информации:

Вас приветствует Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов. – Подскажите, чем вы занимаетесь здесь? Анаит Хачатрян:

Мы храним три вида документов: кинодокументы, фотодокументы и фонодокументы.

– А подскажите, пожалуйста, какая у вас была самая древняя фотография, которая к вам попадала? Анаит Хачатрян:

Она датируется 1860 годом. Это салонно-портретное фото, которое передано коллекционерам.

– Слушай, интересно.

– Очень, давай посмотрим.

– Надо посмотреть.

Геннадий Дубатовка, заведующий отделом автоматизации и информационных технологий:

Мы работаем с цифровыми документами. Но все документы, которые поступают, они не только цифровые, имеют и аналоговые носители – это пленочные в основном. Это касается кино и, в частности, фото. Чтобы последующие отделы, особенно отдел комплектования, проводили какую-то работу, их необходимо оцифровать и в цифровом виде, чтобы было видно изображение, соответственно. – А подскажите, если не секрет, над чем вот сейчас вы работаете?

Геннадий Дубатовка:

Негативы выглядят приблизительно вот так вот, можете посмотреть. Они имеют разный размер. – А подскажите, как происходит оцифровка фотографий? Геннадий Дубатовка:

Смотрите, есть компьютер, сканирующее устройство, это профессиональный Nikon-9000. Видите, рамка для такого кадра, она просто вставляется в кадр.

– Это он считывает сейчас. Геннадий Дубатовка:

Это он будет считывать. Смотрите. – А подскажите, какая у вас была самая древняя, старая пленка, вот, не знаю, военных времен или довоенных каких-то? Геннадий Дубатовка:

Пленка, да, это, в основном, военных времен. Вы знаете, что есть поисковые отряды, которые занимаются поисками погибших солдат. Соответственно, они производят раскопки. Вот также один из организаторов этих отрядов, который поддерживал сайт до последнего времени, он мне привез, пришел ко мне и привез, потому что они в земле нашли фотоаппарат периода войны, немецкий, конечно, с пленкой. И было любопытно просто… – Посмотреть, что в ней загружено. Геннадий Дубатовка:

Достать. Да, пришлось в темноте открывать, пробовать реанимировать. Но увы, знаете, чудес не бывает. – Может это не разворачивается, а то мало ли.

Геннадий Дубатовка:

Нет, ничего страшного. Пленка сохранилась и даже заметно, где были кадры, а где кадров нет. То есть изображение, увы, не сохранилось. Если бы где-то, качество хорошее, конечно, аппарата было, если бы это не в земле, а в сарае где-то под страхою было, то можно было бы реанимировать и посмотреть. Вероятнее, немецкий офицер снимал когда-то, и тут по пленке снято, что он последний раз в 1944 году снимал, ну, было бы любопытно. – Достаточно старый такой аппарат. Геннадий Дубатовка:

Достаточно старый, но, видите, продержался в земле, достаточно хорошо сохранился. – Интересно, сколько он еще простоит? Геннадий Дубатовка:

Ну вот сейчас он уже простоит очень долго, потому что находится в достаточно хороших условиях.

Геннадий Дубатовка:

Это «Спутник», наверно, 60-х годов. Этот вот самый – это красногорский «Зенит». Это нашего композитора Глебова, слышали, наверное: «Дзiкае паляванне караля Стаха», «Маленький принц». Все эти мелодии знают от и до. Вот это его супруга передала вместе с коллекцией фотодокументов, фото-, фонодокументов, там очень большая, многообразная коллекция.

Дмитрий Курневич, ведущий архивист отдела оцифровывания документов:

А это лаборатория обеспечения сохранности фонодокументов. Здесь мы оцифровываем пленку, пластинки, а также, если помните, были такие даже аудиокассеты. – Да, у меня даже до сих пор дома они лежат такие. Дмитрий Курневич:

Все, что когда-то было записано на пленку, на пластинку, сейчас это все переводится в цифровой носитель и сохраняется на карты памяти. И мы для страховой копии делаем это на компакт-дисках.

– А подскажите, вот эти все аппараты для чего? Дмитрий Курневич:

Для того, чтобы снять именно звук со старых носителей. Вот, скажем, эта пленочка, она 56-го года.

– Ого, а что на ней записано?

– Это звук да? Она такая тоненькая. Дмитрий Курневич:

Здесь записан 14 съезд писателей, наш Якуб Колас. Вот, значит, пластинки у нас тоже есть очень старые, дореволюционные пластинки, графитовые, то есть даже пластинки с односторонней записью. – А вот подскажите, какие были, не знаю, как назвать, самые старые пластинки или аудиозаписи какие-то, которые к вам попадали в руки?