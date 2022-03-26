Склеечный пресс, скальпель и специальный клей. Как происходит реставрация киноплёнки?

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И это город Дзержинск, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Галина Буркович, заведующий лабораторией реставрации документов:

Меня зовут Буркович Галина Анатольевна, я заведующий лабораторией реставрации кинодокументов и фотодокументов. – А что это у вас там делают такое? Галина Буркович:

В данный момент ведущий архивист лаборатории и реставрации документов занимается ремонтом триацетатцеллюлозной пленки. Для этого что нам надо? Вот такой специальный склеечный пресс, именно для этой реставрации. Потом что еще используется? Используется скальпель медицинский, чтобы зачищать основы и эмульсионный слой, ножнички, миниатюрные ножнички, потому что сама по себе пленка миниатюрная. И вот такой клей специальный, мы его делаем в условиях тоже, получается, лаборатории, растворяем именно вот эту вот прозрачную триацетатцеллюлозную основу в ацетоне и диоксане и получаем вот такое вот жидкое.

– Какой-то маникюрный столик получается. Галина Буркович:

Жидкий такой растворчик получаем, им клеим пленку. – А что вы обрезали, это так надо, да?

Галина Буркович:

Да, потому что тут получается стыковая склейка, клеевая, вернее скотчевая, но стыковая, и по-другому ты ремонт не сделаешь, тебе надо вырезать здесь кадр и здесь кадр, чтобы была клеевая склейка. – А что это такое, это фото? Галина Буркович:

Нет, это кино, это кинодокумент. Вот она зачищает. Пленка состоит из двух частей: основы и эмульсии. Чтобы склеить пленку, надо сначала зачистить с одной стороны, вот Маргарита зачищает, с одной стороны она зачищает эмульсионный слой, со второй стороны она будет зачищать основу.

– Это не вредит никак? Галина Буркович:

Нет. Потому что у пленки есть между каждыми кадрами межкадровое пространство. – А, специально? Галина Буркович:

Да, вот именно такое поле, междукадровое пространство, которое именно она и зачищает. Ничего в пленке это не повредит. – Ага, а если на кадре какое-то повреждение?

Галина Буркович:

Тогда мы делаем внутрикадровую склейку. – Это тоже можно? Галина Буркович:

Конечно, да. – А откуда вы знаете, в каком месте нужно резать? Галина Буркович:

Потому что у нас есть акт технического состояния, в котором указано. Во-первых, сотрудник сам крутит пленку. – И как на пленке видно, где, допустим, места…

Галина Буркович:

Вот места, оно видно, видите? Беленькие такие промежутки, это не потертости, это скотч. Почему нас не устраивает скотч? Потому что со временем эта липкая часть скотча она как бы высыхает, и пленка сама по себе, вот крутишь, а эти склейки рассыпаются. А вот именно клеевые склейки нельзя сказать, что они вечные, но они более долговечные. – Более надежные. Галина Буркович:

Более надежные, и они не так часто рвутся в другом оборудовании. Например, в кинопроекционном аппарате. – А какая длина в этой бобине, или как она называется?

Галина Буркович:

Вы знаете что, в бобине, вот у нас есть на коробках метраж, на других столах в отделе технического контроля есть специальные метромеры. Я могу вам показать в следующем кабинете. Вот указан метраж. Там есть определенные точечки, от которых меряется этот метраж. Вот 253 метра. – Ага, а если переводить это во временном эквиваленте, это сколько получается по времени? Галина Буркович:

А 10 минут трансляции в кинотеатре. – Это вот это вот? Галина Буркович:

Да.

Галина Буркович:

А сейчас сотрудник лаборатории занимается именно ремонтом лавсановой пленки на ультразвуковом оборудовании. Вот представлен ультразвуковой аппаратик и тут можно уже, не такой ручной труд, его меньше, и сотрудник занимается именно ремонтом пленки, тоже, но на другой основе, на лавсановой. Там у нас была триацетатцеллюлозная основа, здесь идет лавсановая основа. Здесь зачищать ничего не надо, пленка паяется именно ультразвуком. Сейчас вы посмотрите, какие склейки получаются именно в этом случае, когда мы ремонтируем пленку ультразвуком. – Когда смотришь на пленку, как будто ничего нет, она пустая. Откуда вы знаете, где нужно ее разрезать и паять?

Галина Буркович:

Здесь, нет, специально, опять же, поле сотрудник видит, что есть поле. Квадратики и поле, да. Вот должны быть квадратики, и должно быть такое специальное поле, которое остается видно от этого квадратика. И именно пленка паяется по этому полю именно таким образом. Сейчас посмотрите, как получается эта склейка. Тут не такой медленный процесс. Тут, например, можно 100 и 150 склеек в день отремонтировать. Видите, само колесико едет по межкадровому пространству и ультразвуком спаивает основу с эмульсией таким образом. Но это уже более современная пленка. Ее начала производить фирма Codak в 90-е где-то годы, изобрели вот такой аппарат.