Склеечный пресс, скальпель и специальный клей. Как происходит реставрация киноплёнки?

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И это город Дзержинск, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И это город Дзержинск, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Галина Буркович, заведующий лабораторией реставрации документов:
Меня зовут Буркович Галина Анатольевна, я заведующий лабораторией реставрации кинодокументов и фотодокументов.
– А что это у вас там делают такое?
Галина Буркович:
В данный момент ведущий архивист лаборатории и реставрации документов занимается ремонтом триацетатцеллюлозной пленки. Для этого что нам надо? Вот такой специальный склеечный пресс, именно для этой реставрации. Потом что еще используется? Используется скальпель медицинский, чтобы зачищать основы и эмульсионный слой, ножнички, миниатюрные ножнички, потому что сама по себе пленка миниатюрная. И вот такой клей специальный, мы его делаем в условиях тоже, получается, лаборатории, растворяем именно вот эту вот прозрачную триацетатцеллюлозную основу в ацетоне и диоксане и получаем вот такое вот жидкое.
– Какой-то маникюрный столик получается.
Галина Буркович:
Жидкий такой растворчик получаем, им клеим пленку.
– А что вы обрезали, это так надо, да?
Галина Буркович:
Да, потому что тут получается стыковая склейка, клеевая, вернее скотчевая, но стыковая, и по-другому ты ремонт не сделаешь, тебе надо вырезать здесь кадр и здесь кадр, чтобы была клеевая склейка.
– А что это такое, это фото?
Галина Буркович:
Нет, это кино, это кинодокумент. Вот она зачищает. Пленка состоит из двух частей: основы и эмульсии. Чтобы склеить пленку, надо сначала зачистить с одной стороны, вот Маргарита зачищает, с одной стороны она зачищает эмульсионный слой, со второй стороны она будет зачищать основу.
– Это не вредит никак?
Галина Буркович:
Нет. Потому что у пленки есть между каждыми кадрами межкадровое пространство.
– А, специально?
Галина Буркович:
Да, вот именно такое поле, междукадровое пространство, которое именно она и зачищает. Ничего в пленке это не повредит.
– Ага, а если на кадре какое-то повреждение?
Галина Буркович:
Тогда мы делаем внутрикадровую склейку.
– Это тоже можно?
Галина Буркович:
Конечно, да.
– А откуда вы знаете, в каком месте нужно резать?
Галина Буркович:
Потому что у нас есть акт технического состояния, в котором указано. Во-первых, сотрудник сам крутит пленку.
– И как на пленке видно, где, допустим, места…
Галина Буркович:
Вот места, оно видно, видите? Беленькие такие промежутки, это не потертости, это скотч. Почему нас не устраивает скотч? Потому что со временем эта липкая часть скотча она как бы высыхает, и пленка сама по себе, вот крутишь, а эти склейки рассыпаются. А вот именно клеевые склейки нельзя сказать, что они вечные, но они более долговечные.
– Более надежные.
Галина Буркович:
Более надежные, и они не так часто рвутся в другом оборудовании. Например, в кинопроекционном аппарате.
– А какая длина в этой бобине, или как она называется?
Галина Буркович:
Вы знаете что, в бобине, вот у нас есть на коробках метраж, на других столах в отделе технического контроля есть специальные метромеры. Я могу вам показать в следующем кабинете. Вот указан метраж. Там есть определенные точечки, от которых меряется этот метраж. Вот 253 метра.
– Ага, а если переводить это во временном эквиваленте, это сколько получается по времени?
Галина Буркович:
А 10 минут трансляции в кинотеатре.
– Это вот это вот?
Галина Буркович:
Да.
Галина Буркович:
А сейчас сотрудник лаборатории занимается именно ремонтом лавсановой пленки на ультразвуковом оборудовании. Вот представлен ультразвуковой аппаратик и тут можно уже, не такой ручной труд, его меньше, и сотрудник занимается именно ремонтом пленки, тоже, но на другой основе, на лавсановой. Там у нас была триацетатцеллюлозная основа, здесь идет лавсановая основа. Здесь зачищать ничего не надо, пленка паяется именно ультразвуком. Сейчас вы посмотрите, какие склейки получаются именно в этом случае, когда мы ремонтируем пленку ультразвуком.
– Когда смотришь на пленку, как будто ничего нет, она пустая. Откуда вы знаете, где нужно ее разрезать и паять?
Галина Буркович:
Здесь, нет, специально, опять же, поле сотрудник видит, что есть поле. Квадратики и поле, да. Вот должны быть квадратики, и должно быть такое специальное поле, которое остается видно от этого квадратика. И именно пленка паяется по этому полю именно таким образом. Сейчас посмотрите, как получается эта склейка. Тут не такой медленный процесс. Тут, например, можно 100 и 150 склеек в день отремонтировать. Видите, само колесико едет по межкадровому пространству и ультразвуком спаивает основу с эмульсией таким образом. Но это уже более современная пленка. Ее начала производить фирма Codak в 90-е где-то годы, изобрели вот такой аппарат.
Анастасия Ратушнюк, ведущий инженер отдела оцифровывания документов:
Это немецкий киносканер Spinner S. На нем происходит оцифровка пленки покадрово. Через ролики я ее протягиваю. Вот здесь вот звуковой модуль, на котором считывается звук. Вот это – лазер, который считает количество перфораций. На одном кадре 4 перфорации. Таким способом он определяет, что новый кадр, новый кадр, новый кадр. Грубо говоря, сама камера, которая стоит, делает снимки, и в процессе при передаче на компьютер сжимает в целое видео.
– А это пленка 1930 года. А попадала когда-нибудь, не знаю, секретная пленка, например?
Анастасия Ратушнюк:
Я не могу такого вам говорить.
– Ага, значит, попадала.
– Поэтому она и секретная.
Анастасия Ратушнюк:
Вот это монтажные листы. На монтажных листах описано, называется, покадрово, что происходит, вот. Я вам включу старый обряд во время свадьбы.
– Ничего себе!
– Это молодожены?
Анастасия Ратушнюк:
Это молодежны, жених, невеста.
– Видишь, какое свадебное платье, а ты – пышное, пышное…
– Там даже нет этого свадебного платья.
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