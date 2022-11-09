«Свидетельство воскрешающей благодати». Как мощи святых помогают прихожанам?

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:

Заходя в храм, иногда мы можем увидеть нечто необычное, особые ковчеги, а может, и в иконах кружочки, в которых что-то неизвестное. Это частицы мощей святых. Со времен Нового Завета известно, что сила Божия, благодать Святого Духа действует через людей, прославленных Богом. И даже после их смерти христиане с великим благоговением как к великой святыне относились к их честным останкам, в каком бы виде они ни сохранялись. Даже какие-то предметы одежды, которые принадлежали святым, сообщали благодатную силу, помощь и врачевание болезней тем, кто с верой просил молитвенного заступничества этих святых угодников перед престолом Божьим. Некоторые (не все) мощи святых остаются нетленными. Для нас это еще одно свидетельство той воскрешающей благодати, которая сообщается человеку в церкви. Для нас еще один из знаков того, что по воскресении будет сотворено с нашими телами, поскольку именно благодать Святого Духа удерживает этот мир от распада, имеет чудесный источник Божьей помощи, благодати. Будем же обращаться к нему, прибегать к мощам святых, находящихся в наших храмах, при всякой нужде и при всякой радости, прославляя Бога и святую Церковь.

Чудо – норма жизни христианина. Почему некоторые иконы считаются чудотворными – подробнее здесь.