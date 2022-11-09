«Главное, чтобы мы были подружками». Как построить доверительные отношения с ребёнком и при этом не потерять авторитет?

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Мне кажется, это тренд последних лет – быть прежде всего другом для своего ребенка. Тогда как сохранить это баланс? С одной стороны, нужно не пережать, чтобы ребенок мог поделиться какими-то трудностями, проблемами, но с другой – сохранить тот самый авторитет, который зачастую зарабатывается, я не могу сказать, что силой, но каким-то давлением.

Воспитывая ребенка, мы вкладываем в него душу, время и деньги. Но зачастую бывает так, что из этих милых мальчишек и девчонок почему-то вырастают озлобленные подростки. О том, кто в ответе за неблагополучных детей – семья, общество или школа, почему многие становятся на скользкую дорожку и открывают для себя запретный мир, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Агеева, психолог:

Я хочу сказать по поводу такого распространенного мнения, что надо быть другом своему ребенку. Я в практике очень часто сталкиваюсь с тем, что мама, которая становится подружкой своей дочке, они очень часто эту грань теряют. Это приводит к тому, что со стороны ребенка начинается такое равное отношение, как к сверстникам, то есть нет уважения, авторитета. Со стороны мамы начинается какое-то излишнее советывание: что мне сделать, как поступить с работой, в отношениях с папой, например, и так далее. Все это приводит к такому смешению, которое в дальнейшем имеет очень серьезные последствия. Это не так безобидно – та дружба, о которой когда-то нам всем говорили. Мне мама еще говорила: «Главное, чтобы мы были подружками». Сегодня как специалист я точно могу сказать, что самое главное – это доверительное отношение. Это не подружка, мы не можем разговаривать на одни и те же темы. Я могу ей что-то советовать, но это не значит, что могу что-то рассказывать про себя. Есть грань родителя и ребенка, эти позиции не нужно путать. Доверительные отношения как раз позволяют, чтобы рассказывали, делился ребенок чем-то, что происходит, волнует, и позволяют сохранять собственный авторитет. Эта грань называется одним очень простым словом – уважение. Если есть уважение к мнению, времени мамы, к ее интересам, работе, отдыху, то всегда будут и доверие, и теплое отношение между ребенком и родителем.