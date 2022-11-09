Для него хаос – это его пространство. В чём могут проявляться индивидуальные особенности ребёнка?
Воспитывая ребенка, мы вкладываем в него душу, время и деньги. Но зачастую бывает так, что из этих милых мальчишек и девчонок почему-то вырастают озлобленные подростки. О том, кто в ответе за неблагополучных детей – семья, общество или школа, почему многие становятся на скользкую дорожку и открывают для себя запретный мир, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как отличить индивидуальную особенность ребенка от какой-то элементарной лени?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Распущенности.
Ольга Агеева, психолог:
Распущенность, избалованность, лень – это все синонимы, я бы сказала. Потому что родитель всегда знает, где его ребенок не хочет делать что-то, а где он хочет, всегда найдет силы, время и возможности, что-то отложит и это сделает. Как только ребенок не хочет и родитель это видит, что делает дальше родитель? Он может его принуждать, говорить: «Ты должен, это надо». В этом ребенок растет с ощущением насилия над собой.
Алеся Лакина:
Согласитесь, нет такого ребенка, который с удовольствием пойдет заправлять свою постель, убирать игрушки и все остальное. Что делать родителям? Сказать, что он у меня просто творческий? Ничего страшного, проходите, гости, переступайте через игрушки, подушки. У меня просто творческий ребенок.
Ольга Агеева:
Насколько важно для мамы застеленная, а для ребенка расстеленная постель? Есть тот, для кого это особенно важно. Для него этот хаос – это мое пространство, не надо здесь ничего трогать, не убирай мои вещи. Есть такие дети, сейчас много детей творческих. Это новое поколение – они другие, более творческие. Они говорят: «Не надо мне ничего, просто оставь». Для мамы принципиально что? Чтобы пришедшие гости видели ее как хорошую мать, примерную хозяйку, у которой все по местам и ребенок на своем месте. У ребенка в комнате тоже все по местам. Тогда мы опять уходим от индивидуальности, понимания и принятия ребенка таким, какой он есть.
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