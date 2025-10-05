В Чехии на парламентских выборах выиграла партия евроскептика и миллиардера

Политическое движение ANO, возглавляемое Андреем Бабишем, набрало 34,51% голосов на выборах в Палату депутатов Чехии, получив 80 из 200 мест. Об этом пишет ТАСС.

В парламент прошли шесть политических сил, в том числе коалиция «Сполу» («Вместе») (52 мандата), «СТАН» (22), Пиратская партия (18), SPD (15) и «Автомобилисты» (13).

По сравнению с выборами 2021 года АНО увеличила свое представительство на 8 депутатов, Чешская пиратская партия – на 14. «Сполу» и «СТАН» потеряли 19 и 11 мест соответственно, SPD – 5.

5 октября Бабиш был приглашен на встречу с президентом Петром Павелом, который играет ключевую роль в формировании правительства.

Бабиш выразил желание создать однопартийный кабинет, но возможна коалиция с SPD и «Автомобилистом». Окончательные результаты выборов будут объявлены 6 октября.

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