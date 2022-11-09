«Естественно, про любовь». В Гродно покажут картины кинофестиваля «Лістапад»

Новости Беларуси. Искусство в массы. Картины XXVIII Минского международного кинофестиваля «Листопад» могут увидеть жители регионов страны. В больших и малых городах организованы показы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль за эту неделю охватит 55 населенных пунктов Беларуси. Это одна из изюминок нынешней программы. В регионах показывают конкурсные игровые картины, а также фильмы из внеконкурсной программы. Порадуют зрителей киноленты из сборников «Золотая коллекция» и «Лучшие мультфильмы мира». Практика демонстрации фильмов «Листопада» по всей стране существовала более 10 лет назад. С 2021 года решили вновь возродить эту традицию. Только в Гродненском регионе сегодня прошли показы в самом областном центре, а также в районах – в Слониме, Лиде, Новогрудке, Зельве и Островце. К слову, в 2021 году Гродненская область была отмечена Министерством культуры за лучшую организацию сеансов кинолент фестиваля «Листопад».

Юрий Алексей, генеральный директор предприятия «Гроднооблкиновидеопрокат»:

Всегда фестивали привлекали жителей города Гродно. И вот сегодня мы проводим конкурсную программу. Сегодня конкурсная программа первый раз демонстрируется. Это фильм «Зере». Казахские режиссеры сняли про, естественно, любовь. И сегодня пришли люди, мы им тоже продемонстрируем на хорошем, качественном уровне, на хорошем оборудовании. Мы сделали самые лучшие регулировки звука, самые лучшие настройки кинооборудования, поэтому гродненцы получат сегодня достойное, качественное кино.

«Листопад» – ежегодный международный кинофестиваль, который проводится в Минске начиная с 94-го года. В нынешнем – рекордное количество заявок. Участники приехали из 89 стран. Кому достанется Гран-при конкурса, станет известно уже в пятницу, 11 ноября.