Свидетель ожесточённых боёв за Могилёв: «Лежит красноармеец, винтовка на нём и оторвана голова, только шея»

Утром 13 июля в Могилеве шли жесткие бои. Гитлеровцам удалось захватить деревню Старое Пашково. Первая рота батальона милиции вынуждена была отойти на запасную линию обороны. Из 250 их осталось меньше 20. Подвиг милицейского батальона, защищавшего Могилёв в годы ВОВ

Андрей Андрейчиков, свидетель обороны Могилёва:

Был такой грохот, мы думали уже от города ничего не останется. Подняли они такую «колбасу», там шар такой большой, и там, в люльке, сидел их наблюдатель, он корректировал немецкую артиллерию: куда, что бить с этой вышки.

Когда подошел к деревне Гаи, то смотрю уже окопы справа и слева, и в окопах лежат наши убитые красноармейцы. На меня это произвело такое жуткое впечатление. Вот прямо около дороги окоп начинался и лежит наш красноармеец, винтовка на нем и оторвана голова, только шея, все залито кровью, и лежит.