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Свидетель ожесточённых боёв за Могилёв: «Лежит красноармеец, винтовка на нём и оторвана голова, только шея»

19 апреля 2020 13:11
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Утром 13 июля в Могилеве шли жесткие бои. Гитлеровцам удалось захватить деревню Старое Пашково. Первая рота батальона милиции вынуждена была отойти на запасную линию обороны.

Из 250 их осталось меньше 20. Подвиг милицейского батальона, защищавшего Могилёв в годы ВОВ

Свидетель ожесточённых боёв за Могилёв: «Лежит красноармеец, винтовка на нём и оторвана голова, только шея»-1

В схватке милиционеры захватили первые трофеи: станковый пулемет, автоматы, гранаты. Несколько дней защитники этого рубежа Могилева героически сражались, удерживая позиции.

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Свидетель ожесточённых боёв за Могилёв: «Лежит красноармеец, винтовка на нём и оторвана голова, только шея»-4

Андрей Андрейчиков, свидетель обороны Могилёва:
Был такой грохот, мы думали уже от города ничего не останется. Подняли они такую «колбасу», там шар такой большой, и там, в люльке, сидел их наблюдатель, он корректировал немецкую артиллерию: куда, что бить с этой вышки.

Свидетель ожесточённых боёв за Могилёв: «Лежит красноармеец, винтовка на нём и оторвана голова, только шея»-7

Когда подошел к деревне Гаи, то смотрю уже окопы справа и слева, и в окопах лежат наши убитые красноармейцы. На меня это произвело такое жуткое впечатление. Вот прямо около дороги окоп начинался и лежит наш красноармеец, винтовка на нем и оторвана голова, только шея, все залито кровью, и лежит.

Свидетель ожесточённых боёв за Могилёв: «Лежит красноармеец, винтовка на нём и оторвана голова, только шея»-10

Я так посмотрел – ну, надо жить и дальше, идем дальше, уже прошел оборонительную линию, пришел, где деревня Гаи. Я справа смотрю – очень много убитых милиционеров лежит.

# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Дехтяр # Андрей Андрейчиков # Фотофакт

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