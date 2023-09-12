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Свежие овощи, рыба и мёд. 16 сентября стартует сезон сельхозярмарок в Минске – что в ассортименте?

12 сентября 2023 13:39
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Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартует в Минске уже в предстоящие выходные. С 16 сентября на многочисленных торговых площадках можно будет приобрести свежий урожай и не только, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свежие овощи, рыба и мёд. 16 сентября стартует сезон сельхозярмарок в Минске – что в ассортименте?-1

Всего в городе откроются более сотни ярмарок. По выходным торговать продукцией фермеры и сельхозорганизации будут в каждом районе столицы. Здесь минчане смогут найти товары на любой вкус: не только свежие овощи, но и рыбу, мед, мясо. А также саженцы растений и многое другое. Традиционно одна из самых масштабных площадок развернется возле «Чижовка-Арены».

Свежие овощи, рыба и мёд. 16 сентября стартует сезон сельхозярмарок в Минске – что в ассортименте?-4

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Жители Минска привыкли к тому, что активное участие у нас принимают и предприятия «Белкоопсоюза», и предприятия государственного объединения «Белводхоз». И, конечно, представители крестьянско-фермерских хозяйств и физические лица, которые выращивают продукцию самостоятельно, со всех регионов республики. Естественно, что каждый покупатель найдет своего продавца и продукцию и по стоимости, и по вкусовым качествам.

Свежие овощи, рыба и мёд. 16 сентября стартует сезон сельхозярмарок в Минске – что в ассортименте?-7

Торговать на ярмарках могут как организации, так и физлица, которые выращивают овощи на своем участке. Для этого нужно предварительно обратиться с заявлением в администрацию района. Продлится ярмарочный сезон до 26 ноября.

# Ярмарки в Минске # общество # Елена Нагорная # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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