В Минск прибыли атташе по вопросам обороны из 14 государств Африки

На брифинг по приглашению Министерства обороны Беларуси приехали военные атташе 14 государств. Вместе присутствующие обсудили многие насущные вопросы, в том числе обстановку вокруг нашей страны и в мире в целом. Для гостей с африканского континента визит в Беларусь – возможность ближе познакомиться со страной, изучить ее потенциал (оборонный и не только), а также выбрать векторы для плодотворного взаимодействия.

Вуйисиле Сибака, атташе по вопросам обороны Южно-Африканской Республики:

Со стороны нас и Республики Беларусь у нас есть визиты, встречи различных делегаций. Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере информационных технологий. В том числе нам известно, что Беларусь является сильным представителем сельскохозяйственного сектора, в котором имеют большой опыт достижения в области производства, тракторов в том числе. И мы надеемся на дальнейшее построение сотрудничества в данной сфере.

12 сентября – первый день визита. Программа гостей ожидает насыщенная: посещение отечественных учреждений образования, предприятий военпрома и промышленного сектора экономики. Кроме того, в планах знакомство с культурным наследием нашей страны.