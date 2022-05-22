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Светлана Тимошенко: мы должны ставить перед собой большие цели, они рождают большие результаты

22 мая 2022 19:40
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Новости Беларуси. На неделе в белорусские «Стайки» пожаловали российские самбисты, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Матчевая встреча Беларусь – Россия среди юниоров завершилась победой гостей, а потом все участники смогли окунуться в атмосферу мастер-класса от первых чемпионов мира. Также свои секреты раскрыли и сегодняшние ведущие самбисты.

Светлана Тимошенко: мы должны ставить перед собой большие цели, они рождают большие результаты-1

Светлана Тимошенко, четырехкратная чемпионка мира по самбо:
Проведение такого рода турниров и, соответственно, мастер-классов в сложившейся ситуации в спорте, которую мы сейчас наблюдаем, – это очень важный момент для молодежи, для подрастающего поколения. Мы должны ставить перед собой большие цели. А большие цели за собой рождают большие результаты.

Светлана Тимошенко: мы должны ставить перед собой большие цели, они рождают большие результаты-4

Андрей Гусаров, тренер команды «Самбо-70» (Россия):
Очень хорошая база. Так понравилось. Поговорили с белорусскими тренерами, думали, может, сюда приехать, как вариант, на сборы, то есть привезти свою команду, потому что условия очень хорошие, все создано для тренировочного процесса.

Светлана Тимошенко: «Рано или поздно мы в любом случае вернемся на международную арену». Читайте здесь.

# Спортивные соревнования # общество # Светлана Тимошенко # Андрей Гусаров # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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