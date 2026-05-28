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Украинцев начали депортировать из Польши за нарушение ПДД

28 мая 2026 06:16
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Украинцев начали депортировать из Польши за нарушение ПДД. Из страны уже выдворили 25-летнего молодого человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинцев начали депортировать из Польши за нарушение ПДД-2

Его вина заключалась в систематическом нарушении правил дорожного движения. Как сообщают СМИ, иностранцу даже не дали собрать личные вещи. Кроме того, ему закрыли въезд в Польшу и другие государства Шенгена на пять лет. Впрочем, польские власти находят и другие поводы для высылки. Известно уже о нескольких случаях – так, одного человека депортировали за то, что он находился за границей более 30 дней.

# Польша

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