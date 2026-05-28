Украинцев начали депортировать из Польши за нарушение ПДД

Его вина заключалась в систематическом нарушении правил дорожного движения. Как сообщают СМИ, иностранцу даже не дали собрать личные вещи. Кроме того, ему закрыли въезд в Польшу и другие государства Шенгена на пять лет. Впрочем, польские власти находят и другие поводы для высылки. Известно уже о нескольких случаях – так, одного человека депортировали за то, что он находился за границей более 30 дней.