Украинцев начали депортировать из Польши за нарушение ПДД. Из страны уже выдворили 25-летнего молодого человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Украинцев начали депортировать из Польши за нарушение ПДД. Из страны уже выдворили 25-летнего молодого человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его вина заключалась в систематическом нарушении правил дорожного движения. Как сообщают СМИ, иностранцу даже не дали собрать личные вещи. Кроме того, ему закрыли въезд в Польшу и другие государства Шенгена на пять лет. Впрочем, польские власти находят и другие поводы для высылки. Известно уже о нескольких случаях – так, одного человека депортировали за то, что он находился за границей более 30 дней.