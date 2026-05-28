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Польша и Великобритания подписали договор о совместной безопасности

28 мая 2026 06:39
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Польша и Великобритания сделали новый шаг на пути к милитаризации Европы. Накануне страны подписали договор о совместной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша и Великобритания подписали договор о совместной безопасности-2

По заявлению польского премьера, пакт направлен на оборону против якобы российской угрозы. Согласно договору, стороны займутся совместной разработкой новых ракетных систем, организуют крупные военные учения и наладят производство вооружений. Особое место в документе отведено борьбе с гибридными атаками, среди которых отмечен шпионаж. Стоит напомнить, что похожее соглашение Польша уже заключила с Францией годом ранее.

# Польша # Великобритания

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