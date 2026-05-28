Польша и Великобритания подписали договор о совместной безопасности

Польша и Великобритания сделали новый шаг на пути к милитаризации Европы. Накануне страны подписали договор о совместной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заявлению польского премьера, пакт направлен на оборону против якобы российской угрозы. Согласно договору, стороны займутся совместной разработкой новых ракетных систем, организуют крупные военные учения и наладят производство вооружений. Особое место в документе отведено борьбе с гибридными атаками, среди которых отмечен шпионаж. Стоит напомнить, что похожее соглашение Польша уже заключила с Францией годом ранее.