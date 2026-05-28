Сотрудники минской милиции получили ключи от арендных квартир

Надежный тыл для тех, кто стоит на страже порядка. В торжественной обстановке и в сопровождении духового оркестра сотрудникам Минской милиции вручили ключи от арендных квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свое жилье у семей правоохранителей появилось в современном микрорайоне Сокол. Это событие – яркое свидетельство заботы государства о тех, кто ежедневно обеспечивает наше спокойствие. Работа по обеспечению жильем сотрудников силовых ведомств носит системный характер. И это важный знак признания их нелегкого труда.

– Эмоции прямо переполняют. Очень хорошая квартира, тем более очень хороший микрорайон, тут кругом лес, свежий воздух, природа.

– Как жена сотрудника, конечно, может, где-то тяжело. Муж, у него работа сложная, потому что каждый день его жду дома. Стараюсь не переживать лишний раз. А в плане жилья, конечно, очень даже нам помогли, что есть где жить, у нас будет свой дом.

Радость момента с новоселами разделили сослуживцы, ветераны МВД, воспитанники военно-патриотических клубов.