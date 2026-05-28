В гимназии №5 Витебска появилось современное медиапространство

Место памяти, диалога и новых школьных историй. В 5-й гимназии Витебска появилось современное медиапространство. Здесь будут проходить тематические выставки, встречи, презентации и уроки памяти. Площадка объединит педагогов и учащихся вокруг значимых тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медиапространство – это не просто красиво оформленная зона. Это территория смыслов и открытий.

На площадке представлено сразу несколько тематических экспозиций. Центральное место занимает тема сохранения исторической памяти, роли Беларуси на международной арене и достижений страны. Отдельные стенды посвящены событиям Великой Отечественной войны, судьбам людей и подвигу поколения победителей. Особое внимание уделено истории самой гимназии – ее традициям, достижениям и выдающимся выпускникам. Через фотографии, архивные материалы и видеоконтент здесь буквально создается живая летопись учреждения образования и страны в целом.

Анастасия Борисова, учащаяся гимназии №5 Витебска имени И.И. Людникова: Медиапространство «Белорусская государственность» является уникальной площадкой не только для города Витебска, но и для всей республики. Мы очень гордимся, что оно открылось именно в нашей гимназии. Оно дает возможности углубленного изучения как истории, так и современной нашей Республики Беларусь.

Александр Киселев, директор гимназии №5 Витебска имени И.И. Людникова:

Большое количество технических средств, сенсорные панели, мультиборды позволяют выводить информацию любого содержания. Соответственно, это не статичная информация, а постоянно серьезная системная работа. А создана нами оболочка и совокупность интернет-сайтов, которые раскрывают основные тематические направления развития страны, организуют это медиапространство на совершенно другом уровне.

Планируется, что тематические экспозиции будут регулярно обновляться. Причем участвовать в их создании смогут и сами гимназисты: ребята будут работать с архивами, собирать материалы, готовить собственные медиапроекты и исследовательские работы.