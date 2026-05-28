В Латвии голосуют за новый состав правительства

В Латвии сегодня, 28 мая, голосуют за новый состав правительства. На пост главы кабмина претендует бизнесмен Андрис Кулбергс. Он уже заявил о верности курсу на поддержку Киева и выполнение обязательств перед НАТО. Ключевые министры, отвечающие за внешнюю и внутреннюю политику, сохраняют портфели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, глава МИД Латвии намерена продолжать антироссийский курс. Министр здравоохранения, готовый обрезать бюджеты больниц ради танков, также остается в должности. А новый министр обороны сделает ставку на сотрудничество с НАТО и дальнейшую милитаризацию страны. Латвийский парламент, как ожидается, утвердит этот состав без лишних проволочек.

Напомним, к смене правительства Латвии привел политический кризис, вызванный чередой инцидентов связанных с залетом украинских беспилотников на территорию страны. 14 мая в отставку ушла премьер-министр Латвии, за ней последовал и глава оборонного ведомства. Причиной стало не только нарушение воздушных границ, но и острые разногласия в кабинете о том, как отвечать на такие угрозы и кто за это должен нести ответственность.