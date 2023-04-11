«Существуют некоторые красные флаги». Когда необходима незамедлительная коррекция развития ребёнка?

В мире ежегодно увеличивается количество особенных детей, есть они и в Беларуси. Порой единственное, что слышит мама – это «надейтесь на чудо». О том, как жить, если поставлен неутешительный диагноз, чему учат родителей дети с особенностями развития, как их воспринимают в обществе и почему они нам нужны, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Вы сталкиваетесь с проблемами, именно с родителями? «Неадекватные» родители встречаются?

Александр Пуримов, специалист по сенсорной интеграции:

Чем больше информации поступает в интернет, чем больше информирована публика, тем более лояльные родители становятся сами по себе, поэтому, как правило, проблем у меня не возникает. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Где эта золотая середина, когда родитель должен, с одной стороны, расслабиться и дать возможность ребенку развиваться самостоятельно, скажем так, не бить тревогу по любому поводу? И, с другой стороны, не пропустить, возможно, то время, которое должно быть потрачено на реабилитацию? Где это баланс?