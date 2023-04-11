«Существуют некоторые красные флаги». Когда необходима незамедлительная коррекция развития ребёнка?

В мире ежегодно увеличивается количество особенных детей, есть они и в Беларуси. Порой единственное, что слышит мама – это «надейтесь на чудо». О том, как жить, если поставлен неутешительный диагноз, чему учат родителей дети с особенностями развития, как их воспринимают в обществе и почему они нам нужны, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Вы сталкиваетесь с проблемами, именно с родителями? «Неадекватные» родители встречаются?
Александр Пуримов, специалист по сенсорной интеграции:
Чем больше информации поступает в интернет, чем больше информирована публика, тем более лояльные родители становятся сами по себе, поэтому, как правило, проблем у меня не возникает.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Где эта золотая середина, когда родитель должен, с одной стороны, расслабиться и дать возможность ребенку развиваться самостоятельно, скажем так, не бить тревогу по любому поводу? И, с другой стороны, не пропустить, возможно, то время, которое должно быть потрачено на реабилитацию? Где это баланс?
Екатерина Алексеева, дефектолог:
Об этом вам расскажет специалист, поскольку у нас существуют некоторые красные флаги, на которые мы обращаем внимание при обследовании ребенка. Если этих красных флагов нет, то, в принципе, мы можем дать время ребенку, родителю поаккумулировать как-то. Дать время ребенку компенсироваться самостоятельно. Если доверие есть, то можно уйти в тихое ожидание.
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