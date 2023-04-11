«Хороший дефектолог и логопед сегодня на вес золота». Как правильно выбрать специалиста?

В мире ежегодно увеличивается количество особенных детей, есть они и в Беларуси. Порой единственное, что слышит мама – это «надейтесь на чудо». О том, как жить, если поставлен неутешительный диагноз, чему учат родителей дети с особенностями развития, как их воспринимают в обществе и почему они нам нужны, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я по своему личному опыту знаю, что хороший дефектолог и логопед сегодня на вес золота. Мамочки буквально из уст в уста передают координаты хороших специалистов. Может быть, вы посоветуете, как лучше выбрать специалиста, чтобы работа была результативной?