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«Хороший дефектолог и логопед сегодня на вес золота». Как правильно выбрать специалиста?

11 апреля 2023 19:29
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В мире ежегодно увеличивается количество особенных детей, есть они и в Беларуси. Порой единственное, что слышит мама – это «надейтесь на чудо». О том, как жить, если поставлен неутешительный диагноз, чему учат родителей дети с особенностями развития, как их воспринимают в обществе и почему они нам нужны, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я по своему личному опыту знаю, что хороший дефектолог и логопед сегодня на вес золота. Мамочки буквально из уст в уста передают координаты хороших специалистов. Может быть, вы посоветуете, как лучше выбрать специалиста, чтобы работа была результативной?

«Хороший дефектолог и логопед сегодня на вес золота». Как правильно выбрать специалиста?-1

Екатерина Алексеева, дефектолог:
Во-первых, как бы банально это ни звучало, этот человек должен нравиться вам. Он должен нравиться вашему ребенку. Я хочу заметить, что контакт логопеда-дефектолога и родителя в некоторых случаях даже важнее, чем контакт логопеда и ребенка. Потому что, если вы человеку не будете доверять, он не будет вам нравиться, вы на интуитивном уровне не сможете следовать всем его рекомендациям, поэтому доверие.

«Первые звоночки». Как распознать аутизм у ребенка на ранней стадии – подробнее здесь.

# Дети # общество # Наталья Надольская # Екатерина Алексеева # Фотофакт

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