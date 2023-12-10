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Во сколько белорусам обойдётся новогодний стол? Праздничный прайс

10 декабря 2023 17:49
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В Беларуси планируют вернуть налоговые льготы для торговых организаций на селе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент не раз акцентировал внимание, что люди на периферии, в небольших населенных пунктах не должны чувствовать дефицит на магазинных полках. Тем более в преддверии зимних праздников.

Во сколько белорусам обойдётся новогодний стол? Праздничный прайс-1

Мы уже начали подготовку к Новому году. Для многих это особый праздник, который, как известно, как встретишь, так и проведешь. Потому и стараются белорусы сделать 31 декабря особенной датой. Каждый выбирает досуг на свой вкус и кошелек, конечно. От того, сколько готовы вложить в праздник, во многом зависит его размах и количество фото в Instagram.

Чтобы войти в новый год действительно красиво, у белорусов есть варианты. К примеру, в этом году в моде блюда одного цвета, елки в стиле Барби и ретро-вечеринки. Но есть и ценители классики. Оливье и заливную рыбу никто не отменял, как и другие новогодние традиции.

На неделе Галина Буро прошлась по магазинам, оценила культурное меню, присмотрелась к декору и составила новогодний прайс.

Банки с зеленым горошком заполонили магазины – это хит декабря. Торговые сети к праздникам украшают пространство декором, а прилавки – ценниками со скидками. И пока одни белорусы еще только составляют новогоднее меню, другие уже вовсю закупаются по списку. У гродненки Елены Костюк в семье чтят традиции.

Во сколько белорусам обойдётся новогодний стол? Праздничный прайс-4

Елена Костюк, жительница Гродно:
Оливье тазик. Мясо по-французски. Рождество – это утка.
Начали готовиться?
По чуть-чуть. Утка уже готова, утка уже в морозильнике.

У молодежи свои интересы. В моде цветные вечеринки, где гости приносят блюда в единой цветовой гамме. Вариант подходит и для поездок за город веселой компанией. В складчину банкет по карману даже студентам.

Во сколько белорусам обойдётся новогодний стол? Праздничный прайс-7

Мясо само собой. На огне, на костре шашлыки.
А стипендии хватит?
– Хватит, не жалуемся.

Обеспечить к новогодним праздникам весь необходимый ассортимент, особенно в сельской местности, задача торговым сетям поставлена на высшем уровне. Ведь зимние радости такие долгожданные.

Мы прошлись по разным торговым сетям, чтобы понять цены. А они варьируются в зависимости от производителя, акций и типа магазина.

Во сколько обойдется новогодний стол? Смотрите в видео

# Новый год # общество # Галина Буро # Фотофакт

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