Во сколько белорусам обойдётся новогодний стол? Праздничный прайс

В Беларуси планируют вернуть налоговые льготы для торговых организаций на селе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент не раз акцентировал внимание, что люди на периферии, в небольших населенных пунктах не должны чувствовать дефицит на магазинных полках. Тем более в преддверии зимних праздников.

Мы уже начали подготовку к Новому году. Для многих это особый праздник, который, как известно, как встретишь, так и проведешь. Потому и стараются белорусы сделать 31 декабря особенной датой. Каждый выбирает досуг на свой вкус и кошелек, конечно. От того, сколько готовы вложить в праздник, во многом зависит его размах и количество фото в Instagram.

Чтобы войти в новый год действительно красиво, у белорусов есть варианты. К примеру, в этом году в моде блюда одного цвета, елки в стиле Барби и ретро-вечеринки. Но есть и ценители классики. Оливье и заливную рыбу никто не отменял, как и другие новогодние традиции.

На неделе Галина Буро прошлась по магазинам, оценила культурное меню, присмотрелась к декору и составила новогодний прайс.

Банки с зеленым горошком заполонили магазины – это хит декабря. Торговые сети к праздникам украшают пространство декором, а прилавки – ценниками со скидками. И пока одни белорусы еще только составляют новогоднее меню, другие уже вовсю закупаются по списку. У гродненки Елены Костюк в семье чтят традиции.