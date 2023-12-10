Во сколько белорусам обойдётся новогодний стол? Праздничный прайс
В Беларуси планируют вернуть налоговые льготы для торговых организаций на селе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент не раз акцентировал внимание, что люди на периферии, в небольших населенных пунктах не должны чувствовать дефицит на магазинных полках. Тем более в преддверии зимних праздников.
Мы уже начали подготовку к Новому году. Для многих это особый праздник, который, как известно, как встретишь, так и проведешь. Потому и стараются белорусы сделать 31 декабря особенной датой. Каждый выбирает досуг на свой вкус и кошелек, конечно. От того, сколько готовы вложить в праздник, во многом зависит его размах и количество фото в Instagram.
Чтобы войти в новый год действительно красиво, у белорусов есть варианты. К примеру, в этом году в моде блюда одного цвета, елки в стиле Барби и ретро-вечеринки. Но есть и ценители классики. Оливье и заливную рыбу никто не отменял, как и другие новогодние традиции.
На неделе Галина Буро прошлась по магазинам, оценила культурное меню, присмотрелась к декору и составила новогодний прайс.
Банки с зеленым горошком заполонили магазины – это хит декабря. Торговые сети к праздникам украшают пространство декором, а прилавки – ценниками со скидками. И пока одни белорусы еще только составляют новогоднее меню, другие уже вовсю закупаются по списку. У гродненки Елены Костюк в семье чтят традиции.
Елена Костюк, жительница Гродно:
Оливье тазик. Мясо по-французски. Рождество – это утка.
– Начали готовиться?
– По чуть-чуть. Утка уже готова, утка уже в морозильнике.
У молодежи свои интересы. В моде цветные вечеринки, где гости приносят блюда в единой цветовой гамме. Вариант подходит и для поездок за город веселой компанией. В складчину банкет по карману даже студентам.
– Мясо само собой. На огне, на костре шашлыки.
– А стипендии хватит?
– Хватит, не жалуемся.
Обеспечить к новогодним праздникам весь необходимый ассортимент, особенно в сельской местности, задача торговым сетям поставлена на высшем уровне. Ведь зимние радости такие долгожданные.
Мы прошлись по разным торговым сетям, чтобы понять цены. А они варьируются в зависимости от производителя, акций и типа магазина.
Во сколько обойдется новогодний стол? Смотрите в видео.