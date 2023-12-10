«Здесь реально лечат». Почему иностранцы выбирают белорусские больницы?
В целом в 2022 году у нас лечились граждане из 148 стран. Такие данные приводит Национальный статистический комитет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Больше всего пациентов было из России, Украины, Казахстана, Латвии и Китая. Но знают о белорусской медицине и в более отдаленных уголках планеты.
Оксана Семашко, корреспондент:
Как раз во время нашей съемки проводят операцию пациенту – гражданину России. Он после ожогов. Сейчас ему закрывают дефекты кожи. Наши медики при этом применяют микрохирургическую технику и клеточные технологии.
Несколько часов – и след былых ран закрывают с помощью хирургических манипуляций. Самые востребованные операции – эндопротезирование крупных суставов, нейрохирургические вмешательства, устранение дефектов мягких тканей. Наши врачи берутся даже за самые сложные случаи.
Сергей Ращинский, заведующий хирургическим отделением № 3 Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:
У нас лечился пациент с Камчатки. У него заболевание было онкологическое и степень поражения органов печени, желчевыводящих протоков ЖКТ было довольно распространенное, но нам удалось стабилизировать состояние этого пациента, дать ему шанс и определить хорошее качество жизни на ближайшие год-полтора.
А эти кадры – синоним неравнодушия белорусов. Сутки перелета, говорят жители Ливии, стоят того, чтобы вернуть здоровье детям.
Подробности трогательной истории смотрите в видео.
Диаа Алашкар, житель Ливии:
Мой маленький сын болеет саркомой глазного яблока. Это очень плачевная ситуация. Сейчас проходим лечение в РНПЦ детской онкологии в Боровлянах. Курс химиотерапии. Главное – стабилизировать глаз, уменьшить отек. Очень доволен медицинской помощью, которую оказывают нам в Беларуси. Все на высшем уровне. Врачи и медперсонал очень доброжелательные, относятся хорошо, уделяют огромное внимание. Премного благодарен вам, белорусы!
За год к такой медицинской помощи в нашей стране прибегают сотни жителей североафриканской страны. Направление популярное: соотношение цена-качество – финальный аргумент в пользу Беларуси.
Аль-Аббас Али Хассан, заместитель директора туристической компании:
Медицина в Беларуси не коммерческая, а человеческая. Здесь реально лечат человека. Если, например, он попадает в какую-нибудь другую страну, там лечат их от того, что не нужно лечить. Если человек слепой, зачем ему делать катаракту? Здесь, слава богу, такого нет! Здесь человеку оказывают необходимую помощь в полном объеме и в нужном объеме.
От Ближнего Востока до США – кто из иностранцев чаще всего приезжает лечиться в Беларусь?