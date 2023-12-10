«Здесь реально лечат». Почему иностранцы выбирают белорусские больницы?

В целом в 2022 году у нас лечились граждане из 148 стран. Такие данные приводит Национальный статистический комитет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Больше всего пациентов было из России, Украины, Казахстана, Латвии и Китая. Но знают о белорусской медицине и в более отдаленных уголках планеты.

Оксана Семашко, корреспондент:

Как раз во время нашей съемки проводят операцию пациенту – гражданину России. Он после ожогов. Сейчас ему закрывают дефекты кожи. Наши медики при этом применяют микрохирургическую технику и клеточные технологии. Несколько часов – и след былых ран закрывают с помощью хирургических манипуляций. Самые востребованные операции – эндопротезирование крупных суставов, нейрохирургические вмешательства, устранение дефектов мягких тканей. Наши врачи берутся даже за самые сложные случаи.

Сергей Ращинский, заведующий хирургическим отделением № 3 Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

У нас лечился пациент с Камчатки. У него заболевание было онкологическое и степень поражения органов печени, желчевыводящих протоков ЖКТ было довольно распространенное, но нам удалось стабилизировать состояние этого пациента, дать ему шанс и определить хорошее качество жизни на ближайшие год-полтора.

А эти кадры – синоним неравнодушия белорусов. Сутки перелета, говорят жители Ливии, стоят того, чтобы вернуть здоровье детям. Подробности трогательной истории смотрите в видео.

Диаа Алашкар, житель Ливии:

Мой маленький сын болеет саркомой глазного яблока. Это очень плачевная ситуация. Сейчас проходим лечение в РНПЦ детской онкологии в Боровлянах. Курс химиотерапии. Главное – стабилизировать глаз, уменьшить отек. Очень доволен медицинской помощью, которую оказывают нам в Беларуси. Все на высшем уровне. Врачи и медперсонал очень доброжелательные, относятся хорошо, уделяют огромное внимание. Премного благодарен вам, белорусы! За год к такой медицинской помощи в нашей стране прибегают сотни жителей североафриканской страны. Направление популярное: соотношение цена-качество – финальный аргумент в пользу Беларуси.