Сколько стоит открыть свой бизнес и как работает господдержка? Пообщались с предпринимателями

Сколько стоит открыть свой бизнес? Вероятнее всего, это дело затратное и рискованное. Так что для многих предпринимательство остается нереализованной мечтой. Хотя государство понимает, бизнес – дело непростое, и готово подставить плечо тем, кто начинает работать на себя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Речь идет и о дополнительном финансировании. Если есть уникальный проект, но нет денег на реализацию, то средства можно получить даже безвозмездно. Такую опцию предлагают, к примеру, Республиканский централизованный инновационный фонд и местные инновационные фонды. Главное – иметь по-настоящему прогрессивную идею и желание. И это только один из множества вариантов, как получить стартовый капитал. Еще есть субсидии местных исполкомов. Этой суммы вполне хватит на базовые расходы. Не стоит забывать о грантах. Их выдает Белорусский инновационный фонд и другие организации, в том числе крупные предприятия. Кредитование и лизинг. По этим вопросам лучше обращаться в банки и фонд финансовой поддержки предпринимателей. Среди не самых раскрученных способов финансирования – инновационные ваучеры и венчурное финансирование. С этими инструментами работает Белорусский инновационный фонд. Но дело не только в деньгах.

Чтобы открыть бизнес, нужно оборудование, крыша над головой или элементарные консультации юриста и бухгалтера. Для этого государство способствует созданию новых площадок, где стартапу помогут стать на крыло. Это центры поддержки предпринимательства и бизнес-инкубаторы, которые есть в каждом регионе Беларуси. На неделе наша Юлия Мычка решила изучить бизнес-среду Могилевской области. Для этого встретилась с предпринимателями, которые на деле проверили, как работают государственные меры поддержки и чего на самом деле стоит открыть свой бизнес.

Нет, это не афиша известной сказки. Золотые яйца – символ могилевского инкубатора, где свои бизнес-идеи не высиживают, а претворяют в жизнь три десятка начинающих предпринимателей и столько же их партнеров. В прошлом городская телефонная станция, а сегодня комфортное «бизнес-гнездо» открывает взлетную полосу для тех, кто хочет работать на себя. Четыре этажа и две тысячи квадратных метров полезной площади заполнены пока на четверть. Ресурсы для новоселов есть. Денег здесь не дадут, а вот крышу над головой – пожалуйста. Аренда по низкой цене – основная форма поддержки предпринимательства, но далеко не единственная.

Евгений Якимов, директор Могилевского агентства регионального развития:

Льготная ставка у нас от 4 до 6 рублей за квадратный метр. Плюс арендаторы, находящиеся у нас в здании, получают консультативную помощь, бухгалтерскую, юридическую поддержку, свободно могут проводить мероприятия в коворкинг-центре, становиться участниками наших мероприятий.