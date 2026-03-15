Товарооборот Беларуси и Калужской области планируют увеличить до 1 млрд долларов

На неделе министр иностранных дел Беларуси заявил, что стратегическое партнерство с Россией остается нашим безусловным приоритетом. В 2025 году союзное взаимодействие вышло на беспрецедентный уровень. Товарооборот достиг рекордных 55 миллиардов долларов, а главным двигателем интеграции выступают межрегиональные связи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе о том, как улучшить взаимную экономическую проводимость, обсуждали Беларусь и Калуга. В этот российский регион отправится наш посол в России. Самая результативная сфера сотрудничества – строительство. В этой области работают крупнейшие домостроительные комбинаты из регионов Беларуси. Они занимаются масштабным проектом по возведению современного жилого комплекса на правом берегу Оки: высотки с пестрым фасадом формируют жилой комплекс Веснушки. По задумке, это квартал как город в городе. Школа, детский сад, торговый центр – все в шаговой доступности. На объектах трудятся наши строители. Квартиры калужанам сдают с отделкой: обои, двери, полы – все произведено в Беларуси. Символично, что располагаются высотки на улице Минской.

Владислав Шапша, губернатор Калужской области России:

Белорусские строители построили за 5 лет более 500 тысяч квадратных метров жилья. И здесь речь идет не только об отдельно стоящих красивых микрорайонах, но и о социальной части этого строительства. Это 8 садиков, 10 школ более чем на 10 тысяч мест. Это серьезный вклад в развитие образовательной и комфортной среды жизни в Калужской области. Мы благодарны за это. Беларусь – это знак качества. Если за что-то берутся белорусы, мы в этом абсолютно уверены, в успехе этого дела. Товарооборот Беларуси и Калужской области за 2025 год превысил $700 млн. Социальные объекты строят по всей Калужской области. В пригороде (Мстихино) сейчас возводят современную школу. В комфортных условиях будут получать знания около 300 детей. В планах создание образовательного пространства с профильными классами и лабораториями, большим спортивным комплексом.