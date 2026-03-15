Товарооборот Беларуси и Калужской области планируют увеличить до 1 млрд долларов
На неделе министр иностранных дел Беларуси заявил, что стратегическое партнерство с Россией остается нашим безусловным приоритетом. В 2025 году союзное взаимодействие вышло на беспрецедентный уровень. Товарооборот достиг рекордных 55 миллиардов долларов, а главным двигателем интеграции выступают межрегиональные связи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На неделе о том, как улучшить взаимную экономическую проводимость, обсуждали Беларусь и Калуга. В этот российский регион отправится наш посол в России. Самая результативная сфера сотрудничества – строительство.
В этой области работают крупнейшие домостроительные комбинаты из регионов Беларуси. Они занимаются масштабным проектом по возведению современного жилого комплекса на правом берегу Оки: высотки с пестрым фасадом формируют жилой комплекс Веснушки.
По задумке, это квартал как город в городе. Школа, детский сад, торговый центр – все в шаговой доступности. На объектах трудятся наши строители. Квартиры калужанам сдают с отделкой: обои, двери, полы – все произведено в Беларуси. Символично, что располагаются высотки на улице Минской.
Владислав Шапша, губернатор Калужской области России:
Белорусские строители построили за 5 лет более 500 тысяч квадратных метров жилья. И здесь речь идет не только об отдельно стоящих красивых микрорайонах, но и о социальной части этого строительства. Это 8 садиков, 10 школ более чем на 10 тысяч мест. Это серьезный вклад в развитие образовательной и комфортной среды жизни в Калужской области. Мы благодарны за это. Беларусь – это знак качества. Если за что-то берутся белорусы, мы в этом абсолютно уверены, в успехе этого дела.
Товарооборот Беларуси и Калужской области за 2025 год превысил $700 млн.
Социальные объекты строят по всей Калужской области. В пригороде (Мстихино) сейчас возводят современную школу. В комфортных условиях будут получать знания около 300 детей. В планах создание образовательного пространства с профильными классами и лабораториями, большим спортивным комплексом.
Артем Сахаревич, директор строительной компании:
Сейчас все школы, которые мы проектируем и строятся полностью модернизированы. То есть по малым архитектурным формам, по насыщению. Здесь школа в том числе по самому современному оборудованию будет оснащена. Максимально пытаемся применить белорусские материалы. Здесь вы можете видеть, на школе у нас и белорусский кирпич применен, и в перспективе белорусская плитка.
В Калуге находится крупнейший в России завод по выпуску коммунальной техники. Практически 7 лет предприятие ставит свою продукцию на шасси нашего МАЗа. Такие грузовики претендуют на статус союзного товара. А еще по спецзаказу на калужском заводе делают газотурбинный двигатель для жодинского БЕЛАЗа. На производстве комплектующих для габаритной техники задействованы станки из Витебской области. У нас готовы покупать больше. Популярна в регионе и сама белорусская техника. С ее помощью аграрии заготавливают корма. Для обслуживания машин намерены построить сервисный центр. А что касается сотрудничества в АПК, то в регионе планируют возводить молочную ферму, которую укомплектуют гомельским оборудованием.
Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Видно, что везде коллеги в рамках кооперационных связей находят себе применение. Деятельность широконаправленная, так оно и должно быть, потому что у нас, в общем-то, интересы достаточно широкие. Надо искать новые точки протяжения. Поэтому договорились о том, что мы разработаем еще некую совместную программу действий на перспективу.
Экономически Беларусь и Калуга преуспевают. В 2025 году наш товарооборот составил более 700 миллионов долларов. В будущем предстоит выйти на миллиард. Российский регион нацелен открывать новые сферы для сотрудничества, есть интерес к развитию IT-кластера.