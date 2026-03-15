Трамп: Зеленский – последний человек, в помощи которого нуждаются США

Американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC, что Вашингтон не нуждается в помощи главы Украины Владимира Зеленского в операции против Ирана. Об этом пишет РИА Новости. По его словам, Зеленский – последний человек, от которой Соединенные Штаты ожидали бы поддержки.

«Нам не нужна помощь... Последний человек, в помощи которого мы нуждаемся, – это Зеленский», – сказал Трамп.

Ранее Зеленский утверждал, что Соединенные Штаты попросили Украину помочь в борьбе с беспилотниками на Ближнем Востоке и что он поручил ей подготовить необходимую помощь и направить в регион военный персонал.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране. В ответ Тегеран атакует израильскую территорию и военные объекты США на Ближнем Востоке.

Фото: The White House