Критика чиновников, ошибки бизнеса и лазейки для коррупции. Чем запомнилась рабочая неделя Президента

Экономика идет впереди и напрямую влияет на то, что мы можем себе позволить. В правовой сфере тоже. Ведь бесплатная медицина, образование, соцподдержка – это нам гарантировано Конституцией – не берутся из воздуха, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А если деталь для трактора из-за перекупов дорожает в шесть раз, то это не просто спекуляция, а прямой удар по нашим правам на доступные продукты и услуги. Как бороться с махинациями – одна из центральных тем, которую обсуждали во Дворце Независимости. На экономику перешли и когда Президент посещал Дрибинский район.

Сверху...

На паркете...

И в коровниках...

Промахи правительства, ошибки хозяйственников и лазейки для корыстных преступлений на неделе исправлял глава государства и призванные для этого должностные лица. Все это отсылки к жесткому разговору с правительством по итогам 2025 года. Лукашенко акцентировал внимание на важности экономики. Итак, первая тема коснулась инициативности всех институтов власти. Вторая – добропорядочности субъектов экономической деятельности. И третья – банальной расторопности.

Президент заметил все. Страной управляет не из кабинета, но и в этой локации звучат различные точки зрения. Плюрализм – управленческое требование Первого. Нововведение в кадровых подходах – непрофильная нагрузка на профессионалов своего дела. Например, Нацбанк и его руководитель. Роман Головченко ушел из правительства, но правительственные задачи от него не ушли. Лукашенко: «Если что, то я за здоровую конкуренцию». Подробности.

В начале недели искали и полемизировали о том, в какие проекты инвестировать и чем привлекать внешних инвесторов. Ближе к концу принципиальный разговор о непримиримой борьбе с необоснованными и недобросовестными посредниками. Лукашенко: надо провести четкую черту, отделяющую обоснованное посредничество от необоснованного. Подробности.

Казалось бы, тема сугубо с криминальным подтекстом касается разных направлений, и не только экономической деятельности. Во-первых, лишняя надстройка влияет на стоимость импорта. Но куда болезненнее стоимость нашего экспорта. Лукашенко: «Посредничество – это зло, его надо искоренять». Подробности.

Искоренение необоснованного посредничества – действенная мера по снижению себестоимости. Это залог конкурентоспособности белорусских товаров. Конвейер посредничества – питательная среда для коррупции. Лишь за прошлый год установлено больше 400 преступлений, связанных с процедурами закупок. Каждый второй факт – взятка. Одно дело вынужденное посредничество в условиях санкционных ограничений. Борьба с недобросовестным посредничеством! Подробности серьезного разговора у Президента. Совсем иное – наживы ради. А если наживаются на сакральном, на хлеборобах? Путь комбайна из гомельского цеха на поле в окрестностях города над Сожем лежит через фирмы-посредники. Это же преступная наглость. Попался на взятке: Лукашенко раскрыл подробности задержания министра.

Проблема не только экономическая, почитай, политическая, а разгул коррупции привел к краху крупного европейского государства Украины. Подрываются сами основы общественного доверия к власти, поэтому церемониал борьбы с коррупцией прост и эффективен. А еще лучше сделать невозможным недобросовестное посредничество. К апрелю законопроект должен лечь на стол Президента. Цель – сделать так, чтобы добропорядочность в закупках была единственно возможным выбором. Категоричность звучит и в АПК, где-где, а в полях Лукашенко действительно диктатор, приверженец диктатуры технологий. Лукашенко заявил о начале нового этапа в требованиях по дисциплине. Еще очень важный момент. В пятилетку качества надо прыгнуть выше прошлого образцового года в АПК. Первый это объяснил осенью прошлого года, вручая награды в преддверии дня аграриев.