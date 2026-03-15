Гросси согласился, что в ООН «налицо глубокий кризис»

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаль Гросси заявил, что ООН переживает серьезный кризис, в том числе кризис доверия. Об этом пишет ТАСС.

«Эти многие правы. Налицо глубокий кризис. В том числе кризис доверия. И это, конечно, нехорошо», – согласился он.

По его словам, организация была создана после Второй мировой войны при участии СССР как механизм предотвращения новых конфликтов, но сегодня в мире растет количество конфронтаций и войн.

Гросси считает, что решение этих проблем должно быть главным приоритетом Организации Объединенных Наций, несмотря на широкий спектр других задач организации.

Он также отметил, что опыт работы в МАГАТЭ может помочь повысить эффективность ООН По его мнению, будущий Генеральный секретарь должен хорошо разбираться в интересах различных государств и международных конфликтах, включая вопросы безопасности, энергетики, нераспространения ядерного оружия, развития и прав человека.

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