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Зеленский пригрозил депутатам отправкой на фронт, если будут плохо работать

15 марта 2026 16:02
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Зеленский пригрозил депутатам отправкой на фронт, если будут плохо работать-0

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной рады должны активно работать, иначе их могут отправить на фронт. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, если они не будут служить государству в парламенте согласно законодательству, то смогут сделать это в армии.

Он отметил, что часть оппозиции не поддерживает важные законопроекты, связанные с международным финансированием и европейской интеграцией. На фоне кризиса в Раде Зеленский планирует обсудить ситуацию с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

Ранее сообщалось, что парламент испытывает серьезные проблемы с дисциплиной и поддержкой принятия решений из-за того, что депутаты «потеряли мотивацию работать вторыми и третьими номерами в шоу одной звезды». Выборы в стране не проводятся из-за военного положения.

Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

# Международная политика # Владимир Зеленский

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