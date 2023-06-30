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Суеверия и церковь. Можно ли крестить ребёнка, чтобы уберечь его от сглаза?

30 июня 2023 19:41
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Все родители рано или поздно задумываются о крещении своего ребенка. Это день духовного рождения человека. Только после крещения он может принимать участие в остальных таинствах – исповеди, первом причастии и венчании. Единого мнения, как и когда нужно совершать этот важный для каждого верующего обряд, нет и по сей день. О том, в чем причины разногласий, что думают по этому поводу церковь и родители, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Скажите, как вы относитесь к крещению? Сами вы крещеные?

Суеверия и церковь. Можно ли крестить ребёнка, чтобы уберечь его от сглаза?-1

Анастасия Болдушевская, студентка БГМУ:
Да, мы крещеные. Крестили нас в детстве. Мы также поддерживаем мнение, что крестить лучше детей в детстве опять же от сглаза. В будущем, если уже ребенок либо взрослый человек решит сменить веру, он это сможет сделать без каких-либо препятствий.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Для вас крещение – это традиция или все же вера?

Суеверия и церковь. Можно ли крестить ребёнка, чтобы уберечь его от сглаза?-4

Анна Болдушевская, студентка БГМУ:
Наверное, больше для нас – это вера.

Алеся Лакина:
Вы ходите в церковь?

Анна Болдушевская:
Да.

Алеся Лакина:
Часто или только на какие-то большие праздники?

Суеверия и церковь. Можно ли крестить ребёнка, чтобы уберечь его от сглаза?-7

Анна Болдушевская:
Довольно-таки часто мы ходим, посещаем церковь.

Анастасия Болдушевская:
Особенно, наверное, последнее время стали, когда более повзрослели.

Анна Болдушевская:
Да.

Алеся Лакина:
Отец Николай, девушки говорят, что покрестили их от сглаза. Как церковь к таким суевериям относится?

Суеверия и церковь. Можно ли крестить ребёнка, чтобы уберечь его от сглаза?-10

Николай Савицкий, клирик Новогрудской епархии, иерей:
Церковь не воспринимает суеверия в принципе. Суеверие – то есть это околовереи, то есть либо есть вера, либо суеверие. Часто на крещение приходят – например, повязывают красные ниточки на руку.

Михаил Свито:
Я всегда не понимаю – ты идешь в церковь, но с красной ниточкой. Тогда во что ты веришь – в красную ниточку или Бога?

Николай Савицкий:
Получилось так, поэтому говорим: «Давайте сейчас определимся, для чего мы крестим». То есть хотя готовим, проводим собеседования, беседы, но их, может быть, маловато. Когда приходят так, мы говорим: «Давайте определяться. Потому что либо мы крестим и дальше уже развиваемся в этом направлении, либо, пожалуйста, можете с красными веревочками своими ходить». Суеверия то есть не соотносятся с церковью.

Суеверия и церковь. Можно ли крестить ребёнка, чтобы уберечь его от сглаза?-13

Михаил Свито:
Наверняка же, скажите, отец Николай, есть родители, которые отказываются? Привыкли к этой красной веревочке, раз уже мы привели такой пример, отказываются же, наверное, снять? Все равно же они в это верят.

Николай Савицкий:
Нет, в большинстве случае все-таки. В подавляющем большинстве. Но, я думаю, что, возможно, выйдя из храма, они снова могут ее назад привязать и ходить.

Михаил Свито:
Это точно.

Чем крещеный человек отличается от некрещеного? Спросили у православного священника – подробнее здесь.

# Религия # общество # Михаил Свито # Алеся Лакина # Фотофакт

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