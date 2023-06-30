Более 100 лет в любую погоду рядом! Почему Белкоопсоюз – спасение для рядового сельчанина?

Новости Беларуси. Их история началась более полутора веков назад. Именно тогда впервые появились полоцкие кооперативные лавки. Сегодня же Белкоопсоюз – многоотраслевая система, экономическую и социальную значимость которой сложно переоценить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О людях, которые приносят радость даже в самые отдаленные белорусские глубинки, материал СТВ.

Более 100 лет в любую погоду рядом с сельчанами, ведь забота о людях – их главная задача. Работники белорусской потребкооперации отмечают свой профессиональный праздник. Ежегодно лучшие в своем деле встречаются, чтобы подвести итоги, поделиться опытом и еще раз подтвердить, что во главе всего комфорт людей на периферии.

Фото: Telegram-канал Белкоопсоюз

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Сельский житель – это флагман нашей работы. Это наше главное направление, это главные итоги нашей работы. Мы будем говорить о том, что мы сделали для этого сельского жителя, как выполнили все свои обещания, как создали там то, что, как говорит глава государства, не должна отличаться жизнь в сельской местности от той жизни, которая есть в городе. В том числе и с нашей помощью.

Крупнейшая торговая сеть, промышленное производство, объекты общественного питания и звероводство – все это руками профессионалов. Их в потребительской кооперации 37,5 тысячи. И каждый из них душой радеет за любимое дело. Лучших сотрудников Белкоопсоюза сегодня торжественно наградили, но все они признаются: в их работе главные награды – нематериальные.

Оксана Геращенко, председатель Белорусского профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства:

Нет ни одной глубинки, ни одной деревни, до которой не доезжает женщина, девушка или даже парень с красивой улыбкой, с добрым сердцем, с любовью, наполненной к тем людям, к которым они приезжают, чтобы доставить им удовольствие не только от товара, выполнить заказ, но и пообщаться.