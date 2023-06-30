Чем крещёный человек отличается от некрещёного? Спросили у православного священника

Михаил Свито, ведущий ток-шоу: Скажите, что такое таинство крещения? Как церковь определяет, в чем и для чего нужно, собственно, это таинство?

Все родители рано или поздно задумываются о крещении своего ребенка. Это день духовного рождения человека. Только после крещения он может принимать участие в остальных таинствах – исповеди, первом причастии и венчании. Единого мнения, как и когда нужно совершать этот важный для каждого верующего обряд, нет и по сей день. О том, в чем причины разногласий, что думают по этому поводу церковь и родители, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Николай Савицкий, клирик Новогрудской епархии, иерей:

Прежде всего хотелось бы отметить, что мы, когда говорим про крещение, подразумеваем несколько таинств, на самом деле – это таинство крещения и миропомазания. То есть приходим в храм крестить ребенка, совершаются сразу два таинства. Так сложилось традиционно. Раньше они были отдельными таинствами, отдельно совершались. Но сейчас через таинство крещения ребенок, например, или человек становится членом церкви. То есть получает возможность воспринимать ту благодать, которая дается в церкви. Таинство миропомазания – это как раз есть тот способ, когда благодать дается в первую очередь.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Чем же отличается крещеный человек от некрещеного?

Николай Савицкий:

Тем, что он крещеный и некрещеный. То есть крещеный человек, с точки зрения церкви, является способным воспринимать благодать божью. То есть это как некий входной билет – ты становишься членом церкви и тогда можешь участвовать в таинствах. Это прежде всего возможность присоединиться.