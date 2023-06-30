Определиться в жизни. Как часто белорусы принимают крещение в зрелом возрасте?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Часто ли люди в зрелом возрасте приходят на таинство крещения, и что их на это подталкивает?

Все родители рано или поздно задумываются о крещении своего ребенка. Это день духовного рождения человека. Только после крещения он может принимать участие в остальных таинствах – исповеди, первом причастии и венчании. Единого мнения, как и когда нужно совершать этот важный для каждого верующего обряд, нет и по сей день. О том, в чем причины разногласий, что думают по этому поводу церковь и родители, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Николай Савицкий, клирик Новогрудской епархии, иерей:

На самом деле, не так часто. То есть чаще, по крайней мере, из практики, которую я вижу, мы чаще крестим все-таки детей. Взрослых людей – например, у нас есть такая традиция раз в году совершать крещальную литургию. Это река Неман, в которой мы крестим взрослых либо на источниках каких-нибудь. Но в процентном соотношении – это, наверное, процентов 10-15, может быть. Дальше уже – это дети. Подталкивает, как правило, некие, может быть, внутренние процессы, к которым ты пытаешься в жизни определиться – чего хочешь, куда идешь. Они со временем приводят просто тебя, может быть, даже не понимая, к тому, что ты хочешь принять и креститься. Опять же здесь влияют традиции, кто-то из семьи.

Алеся Лакина:

Вы считаете, что в детском возрасте надо креститься? Ведь по Библии Иисус крестился в 30 лет, насколько я знаю.

Николай Савицкий:

Дальше уже крестили и детей в том числе. Поэтому считаю, что в большей мере нужно крестить в детском возрасте. Не только крестить, но и начинать с этого что-то изучать, узнавать, чтобы это было не просто традиция.