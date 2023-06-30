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В Совете Республики одобрили законопроект «О народном ополчении»

30 июня 2023 19:30
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Новости Беларуси. Итоги работы сегодня, 30 июня, подвели в Совете Республики на заключительном заседании 10-й сессии. Сенаторы одобрили ряд законопроектов, особое внимание уделив обеспечению национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Совете Республики одобрили законопроект «О народном ополчении»-1

Также одобрен законопроект «О народном ополчении». Теперь граждане, а также иностранцы, проживающие на территории Беларуси, смогут добровольно принимать участие в защите страны в случае необходимости. Ужесточена ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. Также поддержали законопроект по вопросам судоустройства и статуса судей. Устанавливается равная юридическая сила заключений и решений Конституционного суда, полномочия Всебелорусского народного собрания и Президиума.

Период сессии длился с сентября 2022 года. На обсуждение вынесены вопросы от конституционной реформы до нововведений в сферах образования и медицины.

# Закон # общество # Олег Жингель # Оксана Гайдук # Фотофакт

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