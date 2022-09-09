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Суд принял решение о возвращении на процесс Автуховича и Гундаря. В Гродно продолжается судебное заседание

09 сентября 2022 10:30
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Новости Беларуси. В Гродно продолжается судебное заседание по делу группы Автуховича. Начато исследование материалов 58-го тома. Всего их более 65, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Судом принято решение о возвращении на процесс обвиняемых Николая Автуховича и Владимира Гундаря. Ранее они были удалены из зала судебных заседаний в тюрьме № 1 Гродно за нарушение порядка и дисциплины.

Суд принял решение о возвращении на процесс Автуховича и Гундаря. В Гродно продолжается судебное заседание-1

На скамье подсудимых находятся 12 человек. Главный фигурант обвиняется по 12 статьям Уголовного кодекса, половина из них – за особо тяжкие преступления, один из составов предусматривает высшую меру наказания (расстрел или пожизненное лишение свободы).

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# Судебная система Беларуси # общество # Николай Автухович # Владимир Гундарь # Фотофакт

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