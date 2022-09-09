Суд принял решение о возвращении на процесс Автуховича и Гундаря. В Гродно продолжается судебное заседание

Новости Беларуси. В Гродно продолжается судебное заседание по делу группы Автуховича. Начато исследование материалов 58-го тома. Всего их более 65, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Судом принято решение о возвращении на процесс обвиняемых Николая Автуховича и Владимира Гундаря. Ранее они были удалены из зала судебных заседаний в тюрьме № 1 Гродно за нарушение порядка и дисциплины.