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Президент об обращении с радиоактивными отходами: белорусы должны быть уверены, что никакой радиации не появится

09 сентября 2022 08:34
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Новости Беларуси. Белорусы должны быть уверены, что никакой радиации на территории страны не появится. Об этом Президент Беларуси заявил на совещании с руководством Совета министров, на которое в том числе вынесен вопрос обращения с радиоактивными отходами, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы фактически с нуля создали в стране новую отрасль с Белорусской АЭС. Не сегодня-завтра нам потребуется утилизировать ядерные отходы отработанное топливо. Продукт крайне опасный, но очень ценный. Поэтому я ставил задачу выстроить в Беларуси надежную систему обращения с такого рода отходами, создать соответствующую инфраструктуру.

Президент потребовал четко определиться, как лучше всего поступать с этими отходами и что это за оператор будет в итоге. «Белорусы должны быть уверены, что никакой радиации на территории страны не появится. Это главное», – подчеркнул он.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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