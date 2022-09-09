Президент об обращении с радиоактивными отходами: белорусы должны быть уверены, что никакой радиации не появится

Новости Беларуси. Белорусы должны быть уверены, что никакой радиации на территории страны не появится. Об этом Президент Беларуси заявил на совещании с руководством Совета министров, на которое в том числе вынесен вопрос обращения с радиоактивными отходами, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы фактически с нуля создали в стране новую отрасль с Белорусской АЭС. Не сегодня-завтра нам потребуется утилизировать ядерные отходы – отработанное топливо. Продукт крайне опасный, но очень ценный. Поэтому я ставил задачу выстроить в Беларуси надежную систему обращения с такого рода отходами, создать соответствующую инфраструктуру.

Президент потребовал четко определиться, как лучше всего поступать с этими отходами и что это за оператор будет в итоге. «Белорусы должны быть уверены, что никакой радиации на территории страны не появится. Это главное», – подчеркнул он.