С Днём рождения, Минск! СТВ проведёт праздничный марафон в День города

Новости Беларуси. Завтра, 10 сентября, СТВ работает в торжественном режиме. В День города по эфирным волнам мы бежим праздничные дистанции телемарафона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении субботы будет работать выездная студия – в самом центре столицы на берегу акватории Свислочи у стен Троицкого предместья.

Поздравить любимый город и рассказать о достижениях Минска придут гости из разных сфер. Ведущие распечатают видеотелеграммы, направленные из городов-побратимов. Любопытные ракурсы современной городской жизни и ретроспектива лягут в сюжетную основу. Не обойдется и без сюрпризов.

Следите завтра за эфиром «Столичного телевидения», будем поздравлять с юбилеем Минск вместе!

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